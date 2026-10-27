Agroferias del IMA este jueves 29 de octubre: conozca los lugares y requisitos para comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 29 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este jueves 29 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Terrenos del Estadio Roberto Mariano Bula en Barrio Sur en el distrito de Colón.
-Chiriquí: Cancha Comunal de Cerro Punta en el distrito de Tierras Altas.
-Panamá Oeste: Iglesia Virgen del Carmen de Los Llanitos en el distrito de San Carlos.
-Panamá Este: Agencia de Chepo en el distrito de Chepo.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Pueblo Nuevo en el distrito de Jirondai y en la comunidad de El Piro No.1 en el distrito de Ñürüm.
-Los Santos: A un costado de la iglesia de Villa Lourdes en el distrito de Los Santos.
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