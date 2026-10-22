¡Amargo estreno! Panamá cae 2-1 ante Puerto Rico en el inicio del Premundial Sub-18 de béisbol

La Selección Nacional de Béisbol Sub-18 de Panamá cayó 2 -1 frente a Puerto Rico en su estreno dentro del Grupo C del Premundial U18 de la WBSC (World Baseball Softball Confederation) Américas.

El encuentro, dominado por el picheo y disputado en el Field 2 del Complejo IPL en El Toro, Boca Chica, República Dominicana, se definió en el último episodio del cotejo.

El conjunto panameño tomó la delantera en la parte alta de la primera entrada en las piernas de Winston Alonso, pero la novena boricua respondió de inmediato igualando las acciones en la baja del mismo episodio.

El diestro Abel Rodríguez firmó una destacada actuación en la lomita por Panamá, fajándose a lo largo de 5.1 entradas antes de ceder el relevo a Dustin Pitti en el sexto capítulo.

En la alta del séptimo episodio, el panameño Edward Delgado abrió la tanda con imparable. Sin embargo, la opción de tomar ventaja se diluyó cuando Lucas López (quien ingresó a batear por Carlos Sánchez) conectó una roleta que derivó en doble matanza, seguida por un ponche a Danel Long para cerrar el turno.