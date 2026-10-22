¡Amargo estreno! Panamá cae 2-1 ante Puerto Rico en el inicio del Premundial Sub-18 de béisbol

La Selección Nacional de Béisbol Sub-18 de Panamá cayó 2 -1 frente a Puerto Rico en su estreno dentro del Grupo C del Premundial U18 de la WBSC (World Baseball Softball Confederation) Américas.
El encuentro, dominado por el picheo y disputado en el Field 2 del Complejo IPL en El Toro, Boca Chica, República Dominicana, se definió en el último episodio del cotejo.
El conjunto panameño tomó la delantera en la parte alta de la primera entrada en las piernas de Winston Alonso, pero la novena boricua respondió de inmediato igualando las acciones en la baja del mismo episodio.
El diestro Abel Rodríguez firmó una destacada actuación en la lomita por Panamá, fajándose a lo largo de 5.1 entradas antes de ceder el relevo a Dustin Pitti en el sexto capítulo.
En la alta del séptimo episodio, el panameño Edward Delgado abrió la tanda con imparable. Sin embargo, la opción de tomar ventaja se diluyó cuando Lucas López (quien ingresó a batear por Carlos Sánchez) conectó una roleta que derivó en doble matanza, seguida por un ponche a Danel Long para cerrar el turno.
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En la baja del séptimo, tras un boleto inicial otorgado por Pitti, un elevado a sus manos y un ponche, la ofensiva puertorriqueña conectó imparable y el puertorriqueño Ángel Sierra definió el compromiso con sencillo remolcador al jardín derecho. Dustin Pitti cargó con la derrota.
Entre los bateadores más destacados por la ofensiva panameña figuraron Daniel Méndez (3-1), Carlos Sánchez (2-1) y Yadier Fuentes (2-1).
Antes del choque inicial, el equipo panameño recibió el respaldo de los peloteros profesionales Leonardo Bernal (actualmente en los Cardenales de San Luis) y Jaime Barría, ambos con recorrido en las Grandes Ligas (MLB) y compañeros en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con las Estrellas Orientales.
Ambos jugadores acudieron al estadio para compartir palabras de aliento con los juveniles y seguir las incidencias del partido desde las graderías.
Sin margen de descanso, Panamá buscará recuperarse este viernes 23 en una jornada maratónica dentro de la fase de grupos para obtener uno de los cuatro cupos directos hacia la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de la WBSC 2027 en China. Los encuentro se darán ante los rivales del grupo:
- Juego 1: Panamá vs. Canadá – 11:00 a. m. (hora de Panamá) / 12:00 p. m. (hora local).
- Juego 2: Panamá vs. Puerto Rico – 2:00 p. m. (hora de Panamá) / 3:00 p. m. (hora local).
Los partidos están siendo transmitidos en YouTube por el canal dominicano VTV Televisión.
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