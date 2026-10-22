Finanzas del PRD: Benicio Robinson solicitará auditoría forense a la Contraloría

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, anunció que la dirigencia del colectivo solicitará formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría forense de las finanzas del partido correspondientes a los últimos 15 años.

El anuncio fue realizado por Robinson mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que sostuvo que tanto la actual presidencia como quienes integraron los anteriores comités ejecutivos nacionales deben rendir cuentas sobre la administración de los recursos.