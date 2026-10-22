  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Finanzas del PRD: Benicio Robinson solicitará auditoría forense a la Contraloría

El anuncio fue realizado por Robinson mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.
El anuncio fue realizado por Robinson mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Roberto Barríos | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 22/10/2026 15:17
Robinson manifestó que la revisión debe permitir conocer cómo se utilizaron los fondos del partido.

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, anunció que la dirigencia del colectivo solicitará formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría forense de las finanzas del partido correspondientes a los últimos 15 años.

El anuncio fue realizado por Robinson mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que sostuvo que tanto la actual presidencia como quienes integraron los anteriores comités ejecutivos nacionales deben rendir cuentas sobre la administración de los recursos.

Yo, como presidente, y quienes integraron los comités ejecutivos nacionales anteriores debemos rendir cuentas sobre el manejo de esos recursos”, expresó el dirigente político.

Robinson manifestó que la revisión debe permitir conocer cómo se utilizaron los fondos del partido y afirmó que el proceso debe realizarse sin excepciones ni privilegios.

“Que se abran los libros, se revisen las cuentas y se conozca cómo se gastó cada centavo del pueblo panameño”, señaló en su publicación.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo