Finanzas del PRD: Benicio Robinson solicitará auditoría forense a la Contraloría

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, anunció que la dirigencia del colectivo solicitará formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría forense de las finanzas del partido correspondientes a los últimos 15 años.
El anuncio fue realizado por Robinson mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que sostuvo que tanto la actual presidencia como quienes integraron los anteriores comités ejecutivos nacionales deben rendir cuentas sobre la administración de los recursos.
“Yo, como presidente, y quienes integraron los comités ejecutivos nacionales anteriores debemos rendir cuentas sobre el manejo de esos recursos”, expresó el dirigente político.
Robinson manifestó que la revisión debe permitir conocer cómo se utilizaron los fondos del partido y afirmó que el proceso debe realizarse sin excepciones ni privilegios.
“Que se abran los libros, se revisen las cuentas y se conozca cómo se gastó cada centavo del pueblo panameño”, señaló en su publicación.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...