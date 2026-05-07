Choque en la Comisión de Presupuesto por traslado de $30 millones a municipios

<b>La discusión sobre el traslado de $30 millones para municipios desató un fuerte choque político en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.</b> Los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson y Raphael Buchanan, cuestionaron con dureza el manejo de los fondos de descentralización y acusaron a la administración actual de utilizar auditorías y denuncias como un mecanismo de 'persecución política' contra juntas comunales y alcaldías vinculadas al colectivo.La tensión aumentó cuando Robinson sostuvo que el traslado de partidas 'afecta recursos de la deuda', lo que, según afirmó, violaría disposiciones constitucionales que impiden modificar fondos destinados al servicio de la deuda pública.'Se puede tocar todo lo que está en el presupuesto, menos la deuda', insistió Robinson durante una intervención marcada por cuestionamientos directos a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).El diputado también afirmó que el Gobierno mantiene una deuda superior a $390 millones con municipios y juntas comunales por ingresos del impuesto de bienes inmuebles que, según dijo, ya fueron cobrados a los contribuyentes.