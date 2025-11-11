Descentralización en crisis: solo 4 de cada 10 dólares llegan a su destino

Las fiestas patrias dejaron tras de sí un clima de molestia entre los gobiernos locales. Varios alcaldes aprovecharon la ocasión para exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la Ley de Descentralización y el desembolso completo del dinero proveniente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un recurso esencial para financiar obras comunitarias.El primero en alzar la voz fue el alcalde de Colón, seguido por sus homólogos de Panamá y Los Santos, hasta que el reclamo se transformó en un frente común de alcaldes de todo el país. Debemos recordar que el tema no es nuevo. En julio de 2024, los jefes municipales de San Miguelito, David y Los Santos, en una carta, reiteraron su exigencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtiendo que los municipios cada año reciben menos fondos.La preocupación aumentó cuando el presupuesto de la vigencia fiscal 2026 confirmó que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) solo recibirá el 31% de lo recaudado.