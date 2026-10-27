Operación Pandora: Mantienen detención provisional a Arnold Salgado, ex ejecutivo de Bac

Magistrados del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) confirmaron la tarde de este martes 27 de octubre la detención provisional al ex ejecutivo de Bac Panamá, Arnold Salgado Galeano, imputado por presunta corrupción y delincuencia organizada en la operación Pandora.
El tribunal presidido por el magistrado Raúl Urriola tomó la decisión de forma unánime al finalizar una audiencia que inició a las 2:00 p.m.
Salgado era el jefe de la dirección de Finanzas del Bac y ha sido señalado por presuntamente agilizar la compra de créditos fiscales ilegítimos.
Su defensa arguyó que solo cumplió con las labores propias de su cargo y que los créditos fiscales eran aparentemente legítimos.
La Fiscalía señaló que Salgado borró decenas de correos a otras personas imputadas en el caso, que hay múltiples testimonios señalándolo como contacto dentro del banco para facilitar las compras, y destacó que recibió 50 mil dólares como “agradecimiento” por otro imputado.
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El fiscal Emeldo Márquez adelantó que solicitarán que el caso sea declarado causa compleja.
La audiencia para esta solicitud fue agendada para este jueves 29 de octubre a las 2:00 p.m.
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