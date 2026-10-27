Operación Pandora: Arnold Salgado enfrenta audiencia de apelación la tarde de este martes

Este martes 27 de octubre, a las 2:00 p.m. se celebrará la audiencia de apelación al ex ejecutivo de Bac Panamá, Arnold Salgado Galeano, imputado por presunta corrupción privada y delincuencia organizada en la operación Pandora.

Se trata del único banquero presuntamente imputado en esta causa penal, por la cual se calcula una lesión patrimonial de más de 40 millones de dólares a través de la venta de créditos fiscales ilegítimos.

Salgado se mantiene bajo detención provisional desde este 7 de octubre. Durante su audiencia de imputación la Fiscalía compartió testimonio de otros imputados que declararon que Salgado habría agilizado la venta de los créditos fiscales.

Los fiscales también revelaron que Salgado borró múltiples correos electrónicos con otros coimputados.

En Pandora hay 22 personas imputadas, entre ellas ex funcionarios de la Dirección General de Ingresos, abogados y empresarios que presuntamente conformarían una estructura criminal organizada.