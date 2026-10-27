Carlos Alcaraz: ‘Aún no estoy donde quiero’

El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, declaró este lunes, en la víspera de su debut en el ATP 500 de Viena, que está contento por cómo está jugando y con su nivel actual, pero precisó que aún no está donde quiere.
Alcaraz regresa a las pistas tras caer en la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái Masters el pasado 12 de octubre. En Viena aspira a su cuarto título del año y este martes empieza el camino en la capital austríaca contra el ruso Karen Khachanov.
“No he jugado muchos torneos este año. Necesito competir, torneos y ritmo de partido para recuperar mi mejor nivel. Estoy contento por cómo estoy jugando y con mi nivel actual, pero aún no estoy donde quiero”, señaló en la conferencia de prensa previa.
“Necesitaba venir aquí, entrenar con estos jugadores y competir contra ellos para ir recuperando el ritmo. Llevaba unas semanas sin competir y tanto mi equipo como yo sentía que jugar en Viena sería una muy buena oportunidad. Hay un cuadro duro, con grandes jugadores. Creo que podría ser una semana muy importante y una gran oportunidad para mí para seguir progresando”, añadió el murciano.
Alcaraz participó en Viena por primera vez desde 2021 y tras superar a Daniel Evans, Andy Murray y Matteo Berrettini llegó a su primera semifinal en un ATP 500 con 18 años. Ahora cuenta con 27 títulos ATP.
“He conseguido grandes cosas desde la primera vez que estuve aquí y estoy muy orgulloso de ello. Pero aún así sigo siendo el mismo chico, el mismo niño, con la misma ambición y los mismos sueños”, precisó Alcaraz.
“Aún disfruto de cada momento cuando salto a la pista. A veces, es muy difícil hablar sobre todo ese camino, todos los torneos que he jugado y todos los que he ganado. Todo va muy rápido. Sigues jugando, entrenándote y no reparas en todo lo que ha ocurrido. Echando la vista atrás ahora, es increíble, pero nunca realmente me había parado a pensarlo”, añadió.
Alcaraz, que pretende sumar en Viena el segundo título en pista dura cubierta de su carrera tras el de Róterdam de 2025, reflexionó sobre su actitud como deportista: “Diría que lo mejor que puedo hacer como modelo a seguir es mi comportamiento dentro y fuera de la pista. No sólo se trata de ganar torneos, también de cómo te muestras, peleas y amas este deporte. Creo que es lo importante”.
“Estuve fuera de competición durante cinco meses, La forma que me comporté durante ese período, cómo intenté recuperarme lo más rápido posible y cómo encaré la lesión a nivel mental, esas cosas son importantes también. No siento ninguna presión porque estoy siendo yo mismo, dentro y fuera de la pista. Estoy muy contento de que los niños y muchas personas me vean como un buen modelo a seguir. Intentaré seguir haciendo las cosas así, porque es mi forma de ser”, indicó.
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