Operación Cumulus: aprehenden a dos funcionarios y un particular por presunto peculado en perjuicio de la Autoridad de Innovación

La Fiscalía Superior Anticorrupción informó la mañana de este martes 27 de octubre sobre la aprehendió de tres personas, entre ellas dos funcionarios públicos y un particular, durante la operación Cumulus, por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

La Procuraduría General de la Nación informó que el caso habría ocasionado una lesión económica de aproximadamente 964,620 dólares.

Las diligencias se desarrollaron en los sectores de Villa Lucre, Betania y Panamá Oeste, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Durante los operativos también se ubicaron indicios relacionados con la investigación.

La investigación penal comenzó en diciembre de 2025, a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que identificó presuntas irregularidades en la adquisición de un Sistema de Planificación de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres de Tecnología de la Información.

El sistema estaba destinado a instituciones estatales consideradas de misión crítica, cuya operación requiere garantizar la continuidad de los servicios y la recuperación de sus plataformas tecnológicas ante posibles interrupciones o desastres.

De acuerdo con los hallazgos recogidos en el informe de auditoría, la adquisición se habría efectuado sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas por las distintas entidades beneficiarias.

Además, el sistema actualmente no estaría siendo utilizado, según la información divulgada por el Ministerio Público.

Las autoridades investigan las presuntas irregularidades relacionadas con esta contratación y el posible perjuicio económico ocasionado al Estado.

Además, la Procuraduría recordó que las tres personas aprehendidas serán puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes para las audiencias correspondientes.