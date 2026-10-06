Caso Pandora: Jueza ordena detención provisional para Arnold Salgado Galeano

Este martes 6 de octubre se llevaron a cabo las audiencias de control de garantías a Arnold Salgado Galeano, exdirector de Finanzas de Bac Panamá vinculado con la Operación Pandora.

De acuerdo con testimonio citado por la Fiscalía, Salgado habría recibido 50 mil dólares para “agilizar pagos” hacia sociedades intermediarias que vendían créditos fiscales a Bac Panamá.

La jueza Sandra Castillo declaró legal la aprehensión de Salgado, quien fue aprehendido la mañana del lunes en Condado del Rey.

A las 2:57 p.m. se decretó un receso antes de proseguir con la audiencia de imputación de cargos para que la fiscalía contactara al abogado querellante que representa a Krishell Investment, una de las partes que participan en el caso.

A las 3:24 p.m. inició la audiencia de imputación. La fiscalía utilizó el testimonio de otras personas imputadas en el proceso, entre ellas Karen Pittí, Adolfo Quintero y Carlos Ferguson.

Estos testimonios señalan que Salgado era un contacto dentro del banco que sirvió para “agilizar” la aprobación de los créditos fiscales ilegítimos.

También, detallan que recibió 50 mil dólares como “agradecimiento”, pagados en dos partes, primero en los estacionamientos de El Santuario y luego en los de un PH del El Dorado.

Pero la principal compensación de Salgado habría venido en forma de bonificaciones del propio banco, de acuerdo al testimonio presentado por la Fiscalía.

La jueza admitió finalmente la imputación de los cargos de presunta corrupción privada y asociación ilícita para delinquir.

Además, admitió la solicitud del otorgamiento de la medida cautelar de detención provisional. La defensa de Salgado apeló y está pendiente la fecha de la audiencia de apelación.