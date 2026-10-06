Legalizan aprehensión de Arnoldo Salgado, señalado por recibir $50 mil en caso Pandora

Este martes 6 de octubre se llevan a cabo las audiencias de control de garantías a Arnoldo Salgado Galeano, exdirector de Finanzas de Bac Panamá vinculado con la operación Pandora.
De acuerdo con testimonio citado por la Fiscalía, Salgado habría recibido 50 mil dólares para “agilizar pagos” hacia sociedades intermediarias que vendían créditos fiscales a Bac Panamá.
La jueza Sandra Castillo declaró legal la aprehensión de Salgado, quien fue aprehendido la mañana del lunes en Condado del Rey.
A las 2.57 p.m. se decretó un receso antes de proseguir con la audiencia de imputación de cargos para que la fiscalía contactara al abogado querellante que representa a Krishell Investment, una de las partes que participan en el caso.
Se espera que se proceda con las audiencias de imputación de cargos y el ordenamiento de medidas cautelares.
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