Expulsan de Panamá a alias D-Max, señalado por narcotráfico y cobros ‘gota a gota’

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó este martes 27 de octubre a Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de D-Max, quien será entregado a las autoridades de Colombia para que responda por los delitos que se le imputan en ese país.

Castillo Vaca fue identificado y retenido en septiembre pasado por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del SNM, luego de labores de verificación y cotejo de información coordinadas con organismos de cooperación internacional.

Estas diligencias permitieron establecer su identidad y confirmar los requerimientos judiciales que mantiene en Colombia, informó la entidad migratoria.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades panameñas, Castillo Vaca registra una condena superior a los 40 años de prisión y mantiene una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Además, es señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Dimax, que opera principalmente en la ciudad colombiana de Cali.

Las autoridades también lo vinculan presuntamente con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

Esta última práctica consiste en otorgar préstamos informales con cobros frecuentes y, en algunos casos, bajo amenazas o métodos de intimidación para exigir los pagos.

La expulsión ejecutada por Panamá responde a los procedimientos de cooperación internacional y coordinación entre las autoridades competentes para atender los requerimientos judiciales pendientes en Colombia.

El SNM indicó que la actuación forma parte de sus procedimientos en materia migratoria y de seguridad, en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

La entrega a las autoridades colombianas permitirá que Castillo Vaca quede a disposición de las instancias competentes de ese país.