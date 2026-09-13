Rechazan en Tocumen a dos colombianos vinculados al negocio del ‘gota a gota’

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron inadmitidos en Panamá luego de que, durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, manifestaran que pretendían ingresar al país para trabajar como prestamistas de una organización vinculada al modelo de cobranza conocido como “gota a gota”.

Los dos pasajeros habían llegado a Panamá procedentes de Florianópolis, Brasil, y tenían como destino Bogotá, Colombia. Sin embargo, tras perder su conexión, intentaron ingresar al territorio panameño.

Durante la entrevista realizada por los funcionarios migratorios, los viajeros manifestaron que su propósito era laborar como prestamistas para una organización dedicada al esquema de préstamos y cobranza conocido como “gota a gota”.

Este modelo de financiamiento informal, de acuerdo con las autoridades, suele estar asociado a estructuras de delincuencia organizada debido a los métodos utilizados para recuperar los préstamos.