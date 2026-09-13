Trump exige a Zelenski detener ataques a refinerías rusas ante escasez de diésel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Ucrania deje de atacar las refinerías y otras instalaciones vinculadas al combustible en Rusia, al considerar que estas acciones están provocando una escasez de diésel.
Trump aseguró que conversó con Zelenski sobre los ataques durante su visita a Irlanda, donde participó en actividades relacionadas con el golf.
“Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas en Doonbeg.
Las declaraciones se produjeron después de que Zelenski informara sobre nuevos ataques ucranianos contra infraestructura rusa.
El sábado, Ucrania afirmó haber atacado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.
El presidente estadounidense sostuvo que los ataques contra la infraestructura energética rusa están afectando el suministro mundial de combustible.
“Esto no pasa por lo de Oriente Medio. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania”, afirmó Trump.
El mandatario rechazó así que la situación responda únicamente a la guerra en Oriente Medio y vinculó el desabastecimiento de diésel con las acciones militares entre Rusia y Ucrania.
Trump también afirmó que Ucrania tiene otros objetivos que puede atacar y reiteró su llamado a evitar instalaciones relacionadas con el combustible.
El Ejército ucraniano informó además de un ataque contra una planta ubicada en Toliatti, en la región rusa de Samara, considerada parte importante del complejo petroquímico del país.
Según el Estado Mayor ucraniano, el caucho sintético producido en esa planta es utilizado, entre otros fines, para fabricar combustible sólido destinado a misiles tácticos y balísticos.
En paralelo, las defensas antiaéreas rusas informaron del derribo de 230 drones ucranianos. Las autoridades rusas también reportaron ataques en al menos tres regiones, con un muerto y varios heridos.
Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de presión sobre los precios de los combustibles y mientras su gobierno intenta mantener su posición sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.
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