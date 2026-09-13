Trump exige a Zelenski detener ataques a refinerías rusas ante escasez de diésel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Ucrania deje de atacar las refinerías y otras instalaciones vinculadas al combustible en Rusia, al considerar que estas acciones están provocando una escasez de diésel.

Trump aseguró que conversó con Zelenski sobre los ataques durante su visita a Irlanda, donde participó en actividades relacionadas con el golf.

“Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas en Doonbeg.

Las declaraciones se produjeron después de que Zelenski informara sobre nuevos ataques ucranianos contra infraestructura rusa.

El sábado, Ucrania afirmó haber atacado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.