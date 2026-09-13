Se acaban las vacaciones escolares y las familias aprovechan el último domingo

El segundo receso escolar llega a su fin este domingo 13 de septiembre, y para muchas familias panameñas la jornada se convirtió en la última oportunidad para disfrutar de un paseo antes de que los estudiantes regresen a las aulas.

Parques, espacios culturales y otros puntos de recreación recibieron durante el fin de semana a padres, niños y jóvenes que aprovecharon las últimas horas de descanso para compartir en familia antes de retomar la rutina escolar.

Uno de los espacios que ofreció una alternativa diferente fue el Museo de la Mola, en el Casco Antiguo, donde este domingo se desarrolló una actividad dirigida a niños y padres de familia en alianza con Marea Verde.

Durante el taller, los participantes pintaron juguetes que habían sido recolectados de ríos y mares de Panamá, con el objetivo de darles una segunda vida y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la contaminación de los ecosistemas.

Luego de intervenirlos con pintura, los juguetes fueron puestos en adopción junto con una tarjeta que incluye el compromiso de que no vuelvan a ser arrojados a ríos ni mares.

La actividad sirvió como una de las propuestas para cerrar las vacaciones con una jornada de entretenimiento y educación ambiental, antes de que las familias retomen desde este lunes la rutina de clases.