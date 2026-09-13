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Se acaban las vacaciones escolares y las familias aprovechan el último domingo

Niños y padres buscaron opciones de entretenimiento durante el último fin de semana de descanso del calendario escolar.
Niños y padres buscaron opciones de entretenimiento durante el último fin de semana de descanso del calendario escolar. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 13/09/2026 15:52
El domingo se convirtió en la última jornada para disfrutar del descanso antes de las 13 semanas del último trimestre escolar

El segundo receso escolar llega a su fin este domingo 13 de septiembre, y para muchas familias panameñas la jornada se convirtió en la última oportunidad para disfrutar de un paseo antes de que los estudiantes regresen a las aulas.

Parques, espacios culturales y otros puntos de recreación recibieron durante el fin de semana a padres, niños y jóvenes que aprovecharon las últimas horas de descanso para compartir en familia antes de retomar la rutina escolar.

Uno de los espacios que ofreció una alternativa diferente fue el Museo de la Mola, en el Casco Antiguo, donde este domingo se desarrolló una actividad dirigida a niños y padres de familia en alianza con Marea Verde.

Durante el taller, los participantes pintaron juguetes que habían sido recolectados de ríos y mares de Panamá, con el objetivo de darles una segunda vida y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la contaminación de los ecosistemas.

Luego de intervenirlos con pintura, los juguetes fueron puestos en adopción junto con una tarjeta que incluye el compromiso de que no vuelvan a ser arrojados a ríos ni mares.

La actividad sirvió como una de las propuestas para cerrar las vacaciones con una jornada de entretenimiento y educación ambiental, antes de que las familias retomen desde este lunes la rutina de clases.

Luego de intervenirlos con pintura, los juguetes fueron puestos en adopción junto con una tarjeta que incluye el compromiso de que no vuelvan a ser arrojados a ríos ni mares.
Luego de intervenirlos con pintura, los juguetes fueron puestos en adopción junto con una tarjeta que incluye el compromiso de que no vuelvan a ser arrojados a ríos ni mares. Luis García | La Estrella de Panamá
Este periodo tendrá 13 semanas de clases y se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre, cuando concluirá el año lectivo.
Este periodo tendrá 13 semanas de clases y se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre, cuando concluirá el año lectivo. Luis García | La Estrella de Panamá
Regreso a las aulas

A partir del lunes 14 de septiembre, estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de todo el país regresarán a clases para comenzar el tercer y último trimestre del calendario escolar 2026, establecido por el Ministerio de Educación (Meduca).

Este periodo tendrá 13 semanas de clases y se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre, cuando concluirá el año lectivo.

Después del cierre de clases, del 14 al 18 de diciembre, se desarrollarán las actividades de balance y graduaciones que marcarán la clausura oficial del año académico.

El último trimestre también tendrá varios días libres durante noviembre y diciembre, entre ellos el 3, 4, 5 y 10 de noviembre, correspondientes a las celebraciones patrias, y el 8 de diciembre, Día de las Madres.

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El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

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