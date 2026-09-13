EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 13 de septiembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 16 de septiembre de 2026 el sorteo ordinario de domingo.
Resultados del sorteo de este 06 de septiembre:
Primer Premio: 5639
Letras: ACAD
Serie: 19
Folio: 9
Segundo Premio: 179
Tercer Premio:
¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...