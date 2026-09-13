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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 13 de septiembre de 2026

Lotería Nacional de Panamá
Lotería Nacional de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 13/09/2026 15:20
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números y tiene una gran tradición en el país

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 16 de septiembre de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 06 de septiembre:

Primer Premio: 5639

Letras: ACAD

Serie: 19

Folio: 9

Segundo Premio: 179

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

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