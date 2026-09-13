Condenan a 8 años por peculado a exrepresentante y extesorera de Junta Comunal en Colón

Dos exfuncionarios de la Junta Comunal de Miguel de la Borda, en la provincia de Colón, fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de peculado, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Los condenados son Felicito Terán Núñez, quien se desempeñó como representante del corregimiento, y Milena Ester Polo Martínez, extesorera de la Junta Comunal durante el periodo 2009-2014.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Anticorrupción ante un Tribunal de Juicio. Además de los ocho años de prisión, ambos deberán cumplir cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Fuentes con conocimiento del proceso confirmaron a La Estrella de Panamá que, tras conocerse la sentencia, la defensa de ambos condenados anunció que presentará un recurso de anulación.

Este es el recurso que corresponde en esta etapa del proceso, luego de que el Tribunal de Juicio emitiera la sentencia.