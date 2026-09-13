Temporada de cruceros toma fuerza: 1,055 pasajeros desembarcan en Colón

El puerto de Colón recibió este domingo 13 de septiembre al Grandeur of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, con 2,396 pasajeros y 791 tripulantes, en una jornada que se desarrolla en el marco de la temporada de cruceros 2026 en Panamá.

El arribo del crucero generó movimiento turístico en la provincia de Colón, donde cientos de pasajeros desembarcaron para conocer distintos puntos del país, mientras otro grupo permaneció a bordo en tránsito hacia el siguiente destino de su recorrido por el Caribe.

El Servicio Nacional de Migración (SNM), a través de su Regional de Colón, coordinó los controles documentales correspondientes para facilitar el tránsito de los viajeros y garantizar el cumplimiento de los controles migratorios.

De los pasajeros que llegaron a bordo del crucero, 1,055 desembarcaron para visitar la provincia de Colón, mientras que 1,341 permanecieron en tránsito.

En horas de la tarde, 1,073 pasajeros se embarcaron nuevamente para continuar el itinerario del buque por el Caribe.