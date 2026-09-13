Kimi Antonelli estrena el circuito de Madrid con victoria en el GP de España

Kimi Antonelli continúa consolidándose como el principal candidato al título de Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de España, disputado por primera vez en el nuevo circuito Madring de Madrid, y amplió su ventaja al frente del campeonato. Antonelli cruzó la meta por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y del británico Lando Norris, de McLaren, quien había partido desde la pole position. “Ha sido una carrera difícil. Está bien ganar, aunque me deja un sabor agridulce porque creo que Lando merecía la victoria. Pero hemos podido vencer y vamos a seguir apretando”, declaró Antonelli tras la carrera.

Una estrategia que cambió la carrera

Norris tenía el control de la prueba hasta que la aparición del coche de seguridad virtual (VSC), en la vuelta 15, alteró el panorama. Mercedes y Red Bull aprovecharon la neutralización para entrar a boxes, mientras McLaren decidió mantener a Norris una vuelta más en pista. Cuando el británico se preparaba para realizar su parada, el VSC terminó y perdió tiempo. La parada de McLaren se extendió durante siete segundos y Norris regresó a la pista en quinta posición. Desde allí tuvo que recuperar terreno y logró avanzar hasta el tercer puesto. “Ha sido una carrera dura, en la que se nos ha escapado la victoria porque siento que la merecíamos”, afirmó Norris. “Hice una vuelta maravillosa para conseguir la pole y siento que hoy hice una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo conmigo”. Charles Leclerc había liderado buena parte de la carrera, pero entró a boxes en la vuelta 48, de las 57 previstas. Con ese movimiento, Antonelli heredó el liderato y pudo controlar el tramo final hasta recibir la bandera a cuadros.

Antonelli se distancia en el Mundial

La victoria permitió a Antonelli aumentar a 81 puntos su ventaja sobre su rival más cercano, George Russell, quien terminó quinto. El italiano sumó así su octava victoria en 14 Grandes Premios y encadenó cinco podios consecutivos, tres de ellos con triunfo. Pese a su dominio, Antonelli aseguró que no quiere adelantarse a la pelea por el campeonato. “Mi padre me ayuda a mantener los pies en la tierra. Solo quiero ir carrera a carrera y disfrutar pilotando sin pensar en el título. Ya veremos dónde acabo al final de la temporada”, señaló. Russell también sufrió las consecuencias de una estrategia de dos paradas, una decisión que lo dejó fuera de la lucha por el podio y permitió que Antonelli aumentara todavía más su ventaja en la clasificación.

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