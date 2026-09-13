  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gremios marítimos se unen para fiscalizar trámites y procesos de la Autoridad Marítima de Panamá

El sector marítimo busca pasar de las quejas a los datos: la nueva coalición medirá tiempos de respuesta y documentará casos para detectar fallas en los procesos de la AMP.
El sector marítimo busca pasar de las quejas a los datos: la nueva coalición medirá tiempos de respuesta y documentará casos para detectar fallas en los procesos de la AMP.
Por
Adriana Berna
  • 13/09/2026 12:23
El propósito es promover un diálogo técnico y constructivo que permita identificar soluciones y mejorar los procesos que impactan al sector

Cuatro organizaciones vinculadas al sector empresarial, jurídico y marítimo anunciaron la creación de una Coalición Intergremial de Asuntos Marítimos, que tendrá entre sus primeras tareas levantar y documentar información sobre los trámites y procedimientos administrativos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La iniciativa fue anunciada este 11 de septiembre por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA).

De acuerdo con las organizaciones, la coalición funcionará como un espacio permanente de coordinación, análisis y acción conjunta para impulsar el fortalecimiento de la competitividad, eficiencia, seguridad jurídica y modernización del sector marítimo panameño.

Trámites bajo la lupa

Como primera línea de trabajo, los gremios realizarán un proceso organizado para recopilar, documentar y analizar información relacionada con trámites, permisos, licencias, certificaciones, resoluciones, refrendos y otros procedimientos administrativos vinculados con la actividad marítima.

La decisión surge, según explicaron, a partir de información que reciben de empresas, profesionales y usuarios de la plataforma marítima nacional sobre situaciones que podrían estar afectando el desarrollo normal de las actividades del sector.

Entre los aspectos que serán objeto de análisis mencionaron demoras, falta de trazabilidad, duplicidad documental, procesos manuales y criterios no uniformes en determinados procedimientos de la AMP.

El propósito, según señalaron, es promover un diálogo técnico y constructivo que permita identificar soluciones y mejorar los procesos que impactan al sector.

Las cuatro organizaciones extendieron una invitación a otros gremios, asociaciones y organizaciones vinculadas con los sectores marítimo, portuario, logístico y profesional para incorporarse a la iniciativa.

La coalición solicitó a estos actores aportar información, experiencias, estudios y propuestas que puedan contribuir al levantamiento que realizarán.

El objetivo declarado es avanzar hacia una administración marítima “más ágil, transparente, predecible y acorde con las exigencias de un hub internacional”.

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

Lo Nuevo