Gremios marítimos se unen para fiscalizar trámites y procesos de la Autoridad Marítima de Panamá

De acuerdo con las organizaciones, la coalición funcionará como un espacio permanente de coordinación, análisis y acción conjunta para impulsar el fortalecimiento de la competitividad, eficiencia, seguridad jurídica y modernización del sector marítimo panameño .

Cuatro organizaciones vinculadas al sector empresarial, jurídico y marítimo anunciaron la creación de una Coalición Intergremial de Asuntos Marítimos , que tendrá entre sus primeras tareas levantar y documentar información sobre los trámites y procedimientos administrativos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) .

Trámites bajo la lupa

Como primera línea de trabajo, los gremios realizarán un proceso organizado para recopilar, documentar y analizar información relacionada con trámites, permisos, licencias, certificaciones, resoluciones, refrendos y otros procedimientos administrativos vinculados con la actividad marítima.

La decisión surge, según explicaron, a partir de información que reciben de empresas, profesionales y usuarios de la plataforma marítima nacional sobre situaciones que podrían estar afectando el desarrollo normal de las actividades del sector.

Entre los aspectos que serán objeto de análisis mencionaron demoras, falta de trazabilidad, duplicidad documental, procesos manuales y criterios no uniformes en determinados procedimientos de la AMP.

El propósito, según señalaron, es promover un diálogo técnico y constructivo que permita identificar soluciones y mejorar los procesos que impactan al sector.

Las cuatro organizaciones extendieron una invitación a otros gremios, asociaciones y organizaciones vinculadas con los sectores marítimo, portuario, logístico y profesional para incorporarse a la iniciativa.

La coalición solicitó a estos actores aportar información, experiencias, estudios y propuestas que puedan contribuir al levantamiento que realizarán.

El objetivo declarado es avanzar hacia una administración marítima “más ágil, transparente, predecible y acorde con las exigencias de un hub internacional”.