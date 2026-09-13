FC Barcelona mantiene su paso perfecto en LaLiga tras vencer al Levante

El Fútbol Club (FC) Barcelona continúa con paso perfecto en LaLiga. El conjunto azulgrana derrotó este domingo 4-2 al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia y encadenó su quinta victoria en igual número de partidos del campeonato español. Lamine Yamal fue nuevamente protagonista al marcar un doblete, mientras que Xavi Espart abrió el marcador y Karim Adeyemi sentenció el encuentro en el tiempo añadido. Los locales reaccionaron en el tramo final con goles de Iván Romero y Roger Brugué, pero no pudieron evitar la derrota.

Lamine Yamal vuelve a marcar la diferencia

El FC Barcelona golpeó temprano. A los cinco minutos, Xavi Espart recibió en la frontal y sacó un disparo ajustado al palo para poner el 1-0. El segundo llegó al minuto 19. Raphinha protagonizó una rápida carrera por la banda y asistió hacia atrás para la llegada de Lamine Yamal, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. El joven atacante español volvió a aparecer al inicio del segundo tiempo. En el minuto 48, convirtió un penal cometido sobre él mismo para ampliar la ventaja del FC Barcelona. Con sus dos tantos, Lamine llegó a seis goles en LaLiga y se ubicó entre los máximos artilleros del torneo junto a Kylian Mbappé, Sergio Camello y su compañero Raphinha.

El Levante reaccionó y puso en aprietos al Barça

Aunque el FC Barcelona dominó buena parte del partido y controló la posesión, algunos errores defensivos permitieron al Levante meterse nuevamente en el encuentro. Iván Romero descontó al minuto 79 después de aprovechar una indecisión defensiva y superar al arquero Joan García. El conjunto local ganó confianza y, nueve minutos después, Roger Brugué marcó el 3-2 tras aprovechar otro error de la defensa azulgrana. El FC Barcelona pasó momentos de tensión en los últimos minutos, pero encontró tranquilidad en el tiempo añadido. Al 90+2, Karim Adeyemi recibió el balón y sacó un disparo ajustado al palo para establecer el definitivo 4-2. “Ha sido un partido difícil. Nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta”, reconoció el arquero Joan García tras el encuentro.

Barcelona se mantiene en la cima