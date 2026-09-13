Primer empleo en Panamá: las pasantías buscan romper la barrea del desempleo juvenil

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) defendió la implementación de la Ley de Pasantías como una herramienta para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral formal, en un país donde el desempleo juvenil alcanza el 19.9%. Aurelio Barría Pino, presidente de la Cciap, sostuvo que el empleo, particularmente el empleo formal para los jóvenes, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del gremio empresarial. La posición de la Cámara parte de una realidad: más de 113 mil jóvenes entre 15 y 29 años se encuentran desocupados en Panamá, mientras que la tasa de desempleo juvenil prácticamente duplica la tasa nacional, que se ubica en 10.4%. Para Barría, uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo es la exigencia de experiencia laboral previa. “¿Cómo se le pide experiencia a quien no ha tenido la oportunidad de adquirirla?”, planteó, al defender la Ley de Pasantías como un mecanismo para romper ese círculo.

Una vía para adquirir experiencia

Barría explicó que las pasantías no constituyen una práctica completamente nueva en Panamá, pues ya existen modalidades vinculadas a los planes académicos y profesionales. La diferencia, señaló, es que ahora existe un marco legal específico para las pasantías dentro del ámbito laboral, que establece condiciones para que las empresas puedan ofrecer experiencias de formación estructuradas y certificables. Bajo este esquema, las compañías pueden asignar a los pasantes funciones con propósito formativo, designar un tutor o mentor y posteriormente certificar la duración de la experiencia, las funciones desarrolladas y las competencias observadas. Para los jóvenes, esa certificación puede convertirse en una herramienta para acreditar experiencia al momento de competir por su primer empleo. “Una pasantía bien regulada no sustituye empleo; prepara para el empleo”, destacó Barría. Desde la perspectiva empresarial, añadió, el mecanismo también permite formar talento de acuerdo con las necesidades del mercado y generar una eventual cantera de trabajadores que puedan incorporarse posteriormente a las compañías.

El reto está en la implementación