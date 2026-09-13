Migración inadmite en Tocumen a dos colombianos por trabajar en esquema ‘gota a gota’

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron inadmitidos en Panamá luego de que, durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, manifestaran que pretendían ingresar al país para trabajar como prestamistas de una organización vinculada al modelo de cobranza conocido como “gota a gota”.
Los dos pasajeros habían llegado a Panamá procedentes de Florianópolis, Brasil, y tenían como destino Bogotá, Colombia. Sin embargo, tras perder su conexión, intentaron ingresar al territorio panameño.
Durante la entrevista realizada por los funcionarios migratorios, los viajeros manifestaron que su propósito era laborar como prestamistas para una organización dedicada al esquema de préstamos y cobranza conocido como “gota a gota”.
Este modelo de financiamiento informal, de acuerdo con las autoridades, suele estar asociado a estructuras de delincuencia organizada debido a los métodos utilizados para recuperar los préstamos.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que, adicionalmente, durante la revisión del equipaje de mano de los pasajeros fueron encontradas tarjetas que presuntamente eran utilizadas para llevar el control de los cobros relacionados con esta actividad.
Ante estos elementos, las autoridades migratorias determinaron impedir su ingreso al territorio nacional. Tras ser inadmitidos, los dos ciudadanos colombianos continuaron su viaje de regreso hacia su país de origen.
El SNM reiteró que los controles migratorios en los principales puntos de entrada al país se mantienen de manera permanente como parte de las acciones dirigidas a prevenir el ingreso de personas que puedan estar vinculadas con actividades delictivas.
En este caso, la información obtenida durante la entrevista, junto con los elementos encontrados en el equipaje de mano, permitió a las autoridades adoptar la decisión de impedir el ingreso de los dos pasajeros.
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