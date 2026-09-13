Seis muertos y 129 desaparecidos tras naufragio de ferri en Indonesia

Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio del ferri ‘Virgo Transport 8’ en aguas del mar de Java, Indonesia, informó este domingo 13 de septiembre la agencia nacional de búsqueda y rescate Basarnas. La embarcación, que transportaba 213 pasajeros y 30 tripulantes, había zarpado el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Durante el trayecto enfrentó condiciones meteorológicas adversas y perdió contacto con la compañía naviera alrededor de las 02:00 del domingo, hora local. Las autoridades informaron que 108 personas fueron rescatadas, mientras continúan las operaciones para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Olas de hasta 2,5 metros

El responsable de la operación de búsqueda y rescate en Banjarmasin, I Putu Sudayana, explicó que los equipos tuvieron dificultades para acercarse a la embarcación debido a las condiciones del mar, con olas de hasta 2,5 metros. La última posición conocida del ferri fue registrada en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin, según información de los equipos de rescate. El capitán habría comunicado a los propietarios que la embarcación se estaba “inclinando” antes de que se perdiera el contacto. Las labores de búsqueda comenzaron durante la mañana del domingo con la participación de personal de la marina, la Policía y equipos de rescate. Varias embarcaciones fueron desplegadas para localizar y evacuar a los pasajeros.

“La gente estaba en pánico”