Seis muertos y 129 desaparecidos tras naufragio de ferri en Indonesia

Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio del ferri ‘Virgo Transport 8’ en aguas del mar de Java, Indonesia, informó este domingo 13 de septiembre la agencia nacional de búsqueda y rescate Basarnas.
La embarcación, que transportaba 213 pasajeros y 30 tripulantes, había zarpado el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Durante el trayecto enfrentó condiciones meteorológicas adversas y perdió contacto con la compañía naviera alrededor de las 02:00 del domingo, hora local.
Las autoridades informaron que 108 personas fueron rescatadas, mientras continúan las operaciones para localizar a quienes permanecen desaparecidos.
El responsable de la operación de búsqueda y rescate en Banjarmasin, I Putu Sudayana, explicó que los equipos tuvieron dificultades para acercarse a la embarcación debido a las condiciones del mar, con olas de hasta 2,5 metros.
La última posición conocida del ferri fue registrada en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin, según información de los equipos de rescate.
El capitán habría comunicado a los propietarios que la embarcación se estaba “inclinando” antes de que se perdiera el contacto.
Las labores de búsqueda comenzaron durante la mañana del domingo con la participación de personal de la marina, la Policía y equipos de rescate. Varias embarcaciones fueron desplegadas para localizar y evacuar a los pasajeros.
Entre los sobrevivientes se encuentra Rinto Arahap, de 33 años, quien relató a AFP los momentos de angustia que vivieron los pasajeros.
Arahap contó que muchas personas estaban dormidas cuando la embarcación comenzó a inclinarse alrededor de las 02:00. Unas cinco horas después de iniciado el viaje, escuchó un ruido que describió como si fueran metales rompiéndose.
“La gente estaba en pánico. Algunos se subieron a las mesas, se empujaban”, relató el sobreviviente.
Según su testimonio, cuando las olas comenzaron a sacudir con fuerza la embarcación, los pasajeros empezaron a gritar y a buscar los chalecos salvavidas.
Arahap también aseguró que no hubo una advertencia previa de la tripulación. “Básicamente, fue gente que tomó la iniciativa gritando: ‘el barco se está inclinando’”, afirmó desde una camilla en un centro de salud de Banjarmasin, donde fueron trasladados algunos de los sobrevivientes.
Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco del ferri.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...