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Atletismo

Gianna Woodruff termina séptima entre la élite mundial del atletismo en Budapest

Tras medirse con las principales figuras de la especialidad, la panameña cerró su participación en Budapest con un séptimo lugar y ahora se unirá a la delegación nacional.
Tras medirse con las principales figuras de la especialidad, la panameña cerró su participación en Budapest con un séptimo lugar y ahora se unirá a la delegación nacional. Comité Olímpico
Por
Adriana Berna
  • 13/09/2026 16:11
La panameña volvió a medirse con la élite internacional y finalizó séptima en Budapest, antes de viajar para integrarse al equipo nacional que competirá en Santa Fe 2026

La atleta panameña Gianna Woodruff terminó este domingo en el séptimo lugar de la final de los 400 metros con vallas del World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest, Hungría.

De acuerdo al Comité Olímpico, Woodruff registró un tiempo de 53,89 segundos en la final de esta competencia de élite, que reunió a algunas de las principales figuras del atletismo mundial.

El evento convocó a campeones olímpicos y mundiales, ganadores de la Diamond League y atletas ubicados entre los mejores del ranking global, por lo que la participación de la panameña representó una nueva oportunidad para medirse ante la élite de su especialidad.

La fondista y vallista panameña logró avanzar hasta la final y concluyó entre las siete mejores de la prueba, en una competencia de alto nivel que concentró a destacadas exponentes internacionales.

De acuerdo con el Comité Olímpico de Panamá, tras su participación en Budapest, Woodruff se incorporará a la delegación nacional que competirá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan otro importante compromiso para los atletas panameños, y Woodruff llegará a la competencia después de medirse con algunas de las mejores especialistas del mundo en los 400 metros con vallas.

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