Migración deporta y expulsa a extranjeros vinculados al ‘Gota a Gota’ en Panamá

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó la mañana de este jueves 17 de septiembre la salida del país de 67 ciudadanos extranjeros, como resultado de procedimientos relacionados con la detección de actividades ilícitas y delitos graves.

Según la entidad, entre las conductas identificadas se encuentra la actividad lucrativa conocida como “Gota a Gota”, ejercida sin la autorización correspondiente y que, de acuerdo con Migración, genera perjuicios económicos a la población.

Los procedimientos también determinaron la vinculación de algunos de los extranjeros con investigaciones o hechos relacionados con lesiones y homicidio, tráfico internacional de drogas y estupefacientes, posesión agravada de sustancias prohibidas y pertenencia a organizaciones criminales transnacionales.

Del total de procedimientos reportados por el SNM, 44 corresponden a ciudadanos colombianos. De este grupo, 30 fueron deportados y 14 expulsados del territorio panameño, según informó la institución.

Migración también destacó el caso de uno de los extranjeros vinculado al alias “D-Max”, quien era requerido por las autoridades colombianas. El SNM indicó que esta persona había sido retenida previamente por la institución y posteriormente entregada a las autoridades competentes.

El SNM informó además sobre la aplicación de medidas de salida contra 23 ciudadanos ecuatorianos, mediante procedimientos de deportación y expulsión.

Además, las causas identificadas en estos casos incluyen situaciones relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas y delitos contra el orden público.

La institución señaló que mantiene activos sus mecanismos de control y vigilancia en aeropuertos, fronteras y otros puntos del territorio nacional, con el objetivo de detectar a extranjeros que incumplan las disposiciones migratorias o incurran en actividades ilícitas.

El SNM reiteró que continuará aplicando las medidas correspondientes contra quienes permanezcan en Panamá sin las autorizaciones requeridas o sean vinculados con la comisión de delitos.