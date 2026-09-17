Visa de Estados Unidos: Embajada recomienda a viajeros de noviembre hacer la cita con anticipación

La Embajada de Estados Unidos en Panamá recomendó a las personas que tienen previsto viajar a ese país durante las Fiestas Patrias de noviembre que programen su cita para la entrevista de visa con suficiente anticipación.

La representación diplomática recordó que los tiempos de espera para las citas pueden variar, por lo que aconseja iniciar el proceso cuanto antes. Actualmente, según informó la Embajada, hay citas disponibles en menos de un mes; sin embargo, recomienda realizar la solicitud al menos tres meses antes del viaje.

El proceso contempla la aplicación en línea, la programación de la entrevista y el periodo de espera correspondiente antes de estar listo para viajar.

La Embajada también aclaró que no es necesario comprar los boletos aéreos antes de asistir a la entrevista. Además, advirtió que la compra de un pasaje no garantiza que la visa sea aprobada.

Ante el incremento de viajes que suele registrarse durante noviembre, la recomendación es comenzar el trámite con tiempo para evitar contratiempos relacionados con la disponibilidad de citas y los tiempos de procesamiento.