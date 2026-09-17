Diputada Chandler a sus colegas de Vamos: ‘No podemos tolerar el irrespeto y la prepotencia’ en debates

La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler D’Orcy, manifestó su respaldo al rol fiscalizador que corresponde ejercer a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pero cuestionó las conductas que, según señaló, afectan el desarrollo de los debates.

“Estamos de acuerdo con el rol fiscalizador que tienen que ejercer en la Comisión de Presupuesto. Estamos de acuerdo con que se cuestione”, afirmó Chandler en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, sostuvo que no se pueden tolerar situaciones de “irrespeto, falta de empatía y prepotencia” durante las discusiones, y reclamó que se mantenga el orden en los debates.

“Lo que no podemos tolerar son el irrespeto, la falta de empatía, la prepotencia y sobre todo que no se llame al orden dentro de un debate que todo el país espera que sea de altura”, expresó.

Las declaraciones de la diputada de Vamos surge tras las preguntas que hicieron los diputados Jhonathan Vega y José Pérez Barboni que se le hicieron a los funcionarios de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap) en la Comisión de Presupuesto.

“Fiscalizar los recursos públicos es necesario. Preguntar qué hace Senadap, cuánto ejecuta y qué resultados entrega también. Pero una cosa es exigir resultados y otra cuestionar si una población merece representación institucional”, destacó.

Añadió que la discusión debe ser sobre eficiencia, transparencia e impacto. “A Senadap también le toca más trabajo, presenten políticas públicas, ejecuten y den respuestas”.

La diputada también se refirió a la diversidad de pueblos y etnias que conforman la sociedad panameña y señaló que su historia y sus luchas deben ser reconocidas.