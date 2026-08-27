Pandeportes licitará remodelación de piscina de Albrook por $7.6 millones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inició el proceso de licitación pública para la remodelación, ampliación y equipamiento de la piscina de Albrook y sus instalaciones en el corregimiento de Ancón. El proyecto tiene un precio de referencia de $7,611,283.45, según consta en el portal de contrataciones públicas.

El acto público N.° 2026-1-35-01-08-LV-000010 contempla la demolición de las estructuras existentes que presentan deterioro y la posterior reconstrucción del recinto. Entre las obras principales se incluye la adecuación de la piscina olímpica de 50 por 25 metros, la construcción de una piscina infantil, el reemplazo de graderías e instalación de nuevas butacas, así como la renovación de vestidores, baños y áreas administrativas.

La empresa que resulte adjudicada tendrá un plazo de ejecución de 630 días calendario (aproximadamente un año y nueve meses) contados a partir de la emisión de la orden de proceder. Durante este período, el espacio deportivo permanecerá inhabilitado para atletas y usuarios particulares.

El proyecto generó reacciones en el pleno de la Asamblea Nacional. La diputada Walkiria Chandler D’Orcy cuestionó el costo de la obra y responsabilizó a la falta de gestión previa: “Esta piscina fue construida hace cinco décadas y, como dice el propio pliego de la licitación, sufrió un significativo deterioro por falta de mantenimiento correctivo. Esto tiene un nombre y ese nombre es el abandono institucional”, aseveró la parlamentaria este miércoles 26 de agosto.

Chandler D’Orcy recriminó que el Estado termine pagando $7.6 millones para reconstruir “algo que por un cuarto de esa fracción hubiese estado en mejor estado” y exigió investigar el historial del inmueble. “Nuestros atletas y nuestra juventud merecen espacios para recrearse, pero con lo que no podemos estar de acuerdo es que se pague esta cantidad de dinero sin preguntar qué pasó para que llegara a ese estado de desidia”, remarcó la diputada, quien adelantó que solicitará que los responsables sean remitidos a las autoridades competentes.

El pliego de condiciones establece la instalación de nuevos sistemas de bombeo, filtración y climatización del agua, además de equipamiento técnico como partidores y corcheras. El proyecto abarca la renovación del sistema eléctrico, redes de audio, circuito cerrado de televisión, alarma contra incendios, estacionamientos y áreas verdes.

Pandeportes busca reemplazar la infraestructura obsoleta en el sector de las áreas reversibles. No obstante, en la documentación oficial del acto público no se precisa el plan de contingencia para reubicar a los nadadores y atletas que utilizan este complejo para sus entrenamientos diarios durante los 21 meses previstos de construcción.