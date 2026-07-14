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Proponen regular a los ‘influencers’ en Panamá: así sería la nueva ley de contenido digital

De ser aprobada, la nueva normativa entraría en vigencia seis meses después de su promulgación.
De ser aprobada, la nueva normativa entraría en vigencia seis meses después de su promulgación. Asamblea Nacional
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Leiny Pérez
  • 14/07/2026 09:06
La diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley que establece responsabilidades para anunciantes y agencias intermediarias.

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Los creadores de contenido digital que promocionen productos o servicios en redes sociales podrían estar obligados por ley a informar de manera clara cuándo una publicación corresponde a publicidad pagada.

La diputada Walkiria Chandler D’Orcy presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular la publicidad comercial difundida por influencers y modificar la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor.

La iniciativa plantea que toda comunicación comercial publicada en plataformas digitales deberá identificarse de forma visible mediante etiquetas como #Publicidad, #Patrocinado, #Colaboración, #Anuncio o #PublicidadPagada, o utilizando las herramientas de contenido patrocinado que ofrecen las propias plataformas.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo es combatir la llamada publicidad encubierta, es decir, aquella en la que una recomendación parece espontánea cuando en realidad existe un pago o algún tipo de beneficio entre el creador de contenido y una marca.

“La publicidad encubierta vulnera el derecho del consumidor a recibir información veraz, suficiente y oportuna”, sostiene el documento presentado por la diputada.

Alcance de la propuesta

El proyecto define como creador de contenido digital a cualquier persona que publique contenido en redes sociales con capacidad para influir en decisiones de consumo, independientemente del número de seguidores o de los ingresos que perciba.

También considera como contraprestación no solo los pagos en dinero, sino beneficios como productos gratuitos, viajes, hospedajes, invitaciones a eventos, comisiones por ventas o códigos de afiliados.

La regulación aplicaría cuando la publicidad esté dirigida al público panameño, incluso si el creador de contenido reside fuera del país.

Responsabilidad compartida

La propuesta establece que tanto el influencer como el anunciante responderían solidariamente por incumplir la normativa.

Además, la responsabilidad también alcanzaría a las agencias intermediarias que gestionen campañas entre marcas y creadores de contenido.

De aprobarse la iniciativa, la omisión de identificar una publicación patrocinada constituiría publicidad engañosa para efectos de la Ley 45 de 2007.

Protección a menores

Uno de los capítulos del anteproyecto incorpora reglas especiales cuando la publicidad esté dirigida principalmente a menores de edad o cuando el propio creador de contenido sea menor.

Entre otras medidas, prohíbe promocionar productos restringidos para menores y exige que la publicidad se identifique mediante un lenguaje comprensible para ese público.

Asimismo, plantea que, cuando el influencer sea menor de edad, la responsabilidad recaiga solidariamente sobre sus padres, tutores o representantes legales, además del anunciante.

Argumentos de la iniciativa

La diputada sustenta la necesidad de la regulación en el crecimiento del consumo de redes sociales en Panamá.

Según datos citados del informe Digital 2026: Panama, elaborado por Kepios y publicado por DataReportal, aproximadamente 3,6 millones de personas utilizan internet en el país y existen 3,2 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que equivale a cerca del 70 % de la población.

El documento señala que plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Facebook concentran audiencias que superan el alcance de muchos medios tradicionales, por lo que considera necesario actualizar la legislación vigente.

El anteproyecto también modifica el artículo 58 de la Ley 45 de 2007 para incorporar expresamente que las disposiciones sobre publicidad veraz también serán aplicables a las plataformas digitales y redes sociales, remitiendo a la nueva ley especial para regular el contenido comercial difundido por creadores digitales.

La propuesta establece que, de ser aprobada, la nueva normativa entraría en vigencia seis meses después de su promulgación.

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