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Economía

Caso Snowland: imponen multa de $15 mil por publicidad engañosa

Acodero afirmó que del caso Snowland todavía hay cuatro casos en trámite por un monto de $808.68.
Acodero afirmó que del caso Snowland todavía hay cuatro casos en trámite por un monto de $808.68. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 23/03/2026 13:40
Acodeco sanciona con $15 mil a negocio responsable de Snowland por publicidad engañosa y falta de cumplimiento de lo ofrecido

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sancionó con $15,000 al agente económico “Bar y Discoteca Una Flor”, representado por Cheng Hong Chung Wong, tras comprobar publicidad engañosa en la promoción del evento “Panamá Snowland”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad determinó que la afirmación de promocionar “el primer parque de nieve en Panamá” no era veraz al momento de su verificación, lo que constituyó una infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

La sanción se fundamenta en el artículo 58 de esta normativa, que exige que toda publicidad sea clara y veraz, y prohíbe cualquier mensaje que induzca a error o confusión sobre las características de un producto o servicio. Asimismo, se vincula con el artículo 59, que establece la obligación de cumplir con lo ofrecido al consumidor.

El caso Snowland Panamá generó una fuerte reacción en redes sociales en diciembre de 2025, cuando asistentes denunciaron que la experiencia del evento no coincidía con lo promocionado, especialmente en imágenes difundidas mediante inteligencia artificial.

El evento abrió en el Casco Antiguo, el 21 de diciembre de 2025, pero fue cancelado pocos días después ante la ola de críticas, reclamos y solicitudes de reembolso por parte del público.

Jimmy Chung, creador de Snowland Panamá, detalla en redes sociales el origen del proyecto y los hechos que derivaron en las denuncias.

Avances en devoluciones

De acuerdo con datos actualizados de Acodeco, el caso también ha generado 31 quejas formales, de las cuales 27 ya fueron resueltas. Como resultado, se ha logrado la devolución de $4,548.57 a los consumidores afectados, mientras que cuatro casos permanecen en trámite por un monto de $808.68.

La entidad ha reiterado que la prioridad en estos procesos es garantizar la restitución del dinero a los consumidores, independientemente del monto involucrado.

Publicidad bajo la lupa

El caso Snowland marcó un precedente en el uso de inteligencia artificial en campañas publicitarias, al evidenciar cómo contenidos digitales pueden generar expectativas que no se ajustan a la realidad del servicio ofrecido.

Acodeco advierte que este tipo de prácticas puede constituir una forma de publicidad engañosa si no refleja de manera fiel las condiciones reales del producto o evento.

Con la sanción, la entidad refuerza su rol de vigilancia en el mercado y envía un mensaje sobre la importancia de la transparencia en la promoción de bienes y servicios en Panamá.

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