Caso Snowland: imponen multa de $15 mil por publicidad engañosa

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> sancionó con<b> $15,000 </b>al agente económico 'Bar y Discoteca Una Flor', representado por <b>Cheng Hong Chung Wong</b>, tras comprobar publicidad engañosa en la promoción del evento 'Panamá Snowland'.De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad determinó que la afirmación de promocionar <i>'el primer parque de nieve en Panamá' </i>no era veraz al momento de su verificación, lo que constituyó una infracción a la<b> Ley 45 de 31 de octubre de 2007</b>.La sanción se fundamenta en el <b>artículo 58</b> de esta normativa, que exige que toda publicidad sea clara y veraz, y prohíbe cualquier mensaje que induzca a error o confusión sobre las características de un producto o servicio. Asimismo, se vincula con el<b> artículo 59</b>, que establece la obligación de cumplir con lo ofrecido al consumidor.El caso <b>Snowland Panamá</b> generó una fuerte reacción en redes sociales en diciembre de 2025, cuando asistentes denunciaron que <b>la experiencia del evento no coincidía con lo promocionado</b>, especialmente en imágenes difundidas mediante inteligencia artificial.El evento abrió en el <b>Casco Antiguo</b>, el<b> 21 de diciembre de 2025</b>, pero fue cancelado pocos días después ante la ola de críticas, reclamos y solicitudes de reembolso por parte del público.<b>Jimmy Chung, </b>creador de Snowland Panamá, detalla en redes sociales el origen del proyecto y los hechos que derivaron en las denuncias.