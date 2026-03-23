Caso Snowland: imponen multa de $15 mil por publicidad engañosa

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sancionó con $15,000 al agente económico “Bar y Discoteca Una Flor”, representado por Cheng Hong Chung Wong, tras comprobar publicidad engañosa en la promoción del evento “Panamá Snowland”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad determinó que la afirmación de promocionar “el primer parque de nieve en Panamá” no era veraz al momento de su verificación, lo que constituyó una infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

La sanción se fundamenta en el artículo 58 de esta normativa, que exige que toda publicidad sea clara y veraz, y prohíbe cualquier mensaje que induzca a error o confusión sobre las características de un producto o servicio. Asimismo, se vincula con el artículo 59, que establece la obligación de cumplir con lo ofrecido al consumidor.

El caso Snowland Panamá generó una fuerte reacción en redes sociales en diciembre de 2025, cuando asistentes denunciaron que la experiencia del evento no coincidía con lo promocionado, especialmente en imágenes difundidas mediante inteligencia artificial.

El evento abrió en el Casco Antiguo, el 21 de diciembre de 2025, pero fue cancelado pocos días después ante la ola de críticas, reclamos y solicitudes de reembolso por parte del público.

Jimmy Chung, creador de Snowland Panamá, detalla en redes sociales el origen del proyecto y los hechos que derivaron en las denuncias.