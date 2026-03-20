Caso Snowland: consumidores recuperan $4,548 en reembolsos

A 85 días del estallido del caso Snowland Panama, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reporta avances en la atención de las quejas presentadas por los consumidores afectados.

De acuerdo con información oficial, un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya fueron resueltas. Como resultado de estos procesos, se logró la devolución de $4,548.57 a los consumidores.

No obstante, el caso aún no concluye. La entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman $808.68, lo que indica que todavía hay procesos pendientes por resolver.

El caso Snowland Panama se volvió viral en diciembre de 2025, tras denuncias de asistentes que señalaron que la experiencia del evento no coincidía con la publicidad difundida en redes sociales, en gran parte elaborada con inteligencia artificial.

Ante estas irregularidades, Acodeco inició una investigación de oficio para verificar la veracidad de la publicidad y garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, en el marco de la Ley 45 de 2007.

Los datos oficiales reflejan avances en la devolución de dinero, pero el proceso sigue abierto y persisten las interrogantes sobre posibles sanciones o decisiones administrativas finales.