Caso Snowland: consumidores recuperan $4,548 en reembolsos

A 85 días del estallido del caso <b>Snowland Panama</b>, la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> reporta avances en la <b>atención de las quejas</b> presentadas por los consumidores afectados.De acuerdo con información oficial, un total de <b>31</b> quejas fueron remitidas al <b>Departamento de Decisión de Quejas</b>, de las cuales <b>27</b> ya fueron resueltas. Como resultado de estos procesos, se logró la devolución de<b> $4,548.57 </b>a los consumidores.No obstante, el caso aún no concluye. La entidad mantiene<b> cuatro quejas en trámite</b>, que suman<b> $808.68</b>, lo que indica que todavía hay procesos pendientes por resolver.El caso <b>Snowland Panama </b>se volvió viral en diciembre de 2025, tras denuncias de asistentes que señalaron que <b>la experiencia del evento no coincidía con la publicidad difundida en redes sociales</b>, en gran parte elaborada con inteligencia artificial.Ante estas irregularidades, <b>Acodeco inició una investigación de oficio para verificar la veracidad de la publicidad</b> y garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, en el marco de la <b>Ley 45 de 2007</b>.Los datos oficiales reflejan avances en la devolución de dinero, pero el proceso sigue abierto y persisten las interrogantes sobre<b> posibles sanciones o decisiones administrativas finales</b>.