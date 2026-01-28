¿Cómo realizar compras en línea de forma segura?

El ofrecimiento de productos y servicios a través de plataformas digitales es cada día más frecuente. En la actualidad, los consumidores cuentan con diversas herramientas que les permiten realizar compras en línea o por internet de manera rápida y accesible.

Cada vez es más común, ver a jóvenes y adultos aventurarse a comprar en páginas web y plataformas digitales. No obstante, estos agentes económicos deben cumplir con las normativas vigentes en materia de publicidad en nuestro país, tal como lo establece la Ley 45 de 2007, que considera publicidad engañosa el incumplimiento de lo ofrecido, inducir a error o confusión, así como atribuir a un producto características o beneficios de los que carece.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de compra, es fundamental actuar con cautela. Se recomienda verificar la existencia real de la empresa, que cuente con una dirección física o con un representante en Panamá. En caso de incumplimiento de lo ofrecido, debe existir algún documento que respalde la relación de consumo —como factura o comprobante de pago— para poder interponer una reclamación formal ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

También es aconsejable que, la dirección del sitio web inicie con https://, lo que indica que la conexión es más segura (identificada con un ícono de candado). Asimismo, el consumidor debe estar seguro de la necesidad real del producto, solicitar siempre el comprobante de pago, verificar si el precio anunciado incluye el costo de entrega a domicilio —ya que en algunos casos este no se detalla— y confirmar el tiempo estimado de entrega.

Revisar las calificaciones y comentarios en redes sociales sobre el producto o la empresa es otra práctica recomendable, pues estas referencias pueden ayudar a tomar una mejor decisión. De igual forma, es útil verificar si existen quejas interpuestas ante la Acodeco, lo que permite conocer el historial del proveedor.

Ante una situación en la que el producto no corresponda con lo anunciado, presente fallas, desperfectos o no cumpla con el fin para el cual fue adquirido, el consumidor debe presentar su reclamo y utilizar los canales de quejas y denuncias que ofrece la Acodeco.

Para abrir una queja, se puede aportar el estado de cuenta de la tarjeta, el comprobante de depósito u otro documento que evidencie la transacción. Es importante recordar que en Panamá no existe una ley general que ampare el derecho al retracto, salvo en el caso específico de las ventas a domicilio.

Otras recomendaciones

La Acodeco mantiene atención al consumidor a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en sus redes sociales AcodecoPma (Facebook y X) y en su página web institucional, para que los consumidores afectados por publicidad engañosa, incumplimiento en fechas de entrega u otras irregularidades puedan realizar sus reportes.