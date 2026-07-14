Juan Diego Vásquez confirma que buscará una candidatura para las elecciones de 2029

El exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, anunció que buscará una candidatura para las elecciones generales de 2029, aunque aclaró que todavía no ha definido a cuál cargo aspirará.

Durante una entrevista concedida a Radio Panamá, Vásquez explicó que actualmente evalúa las distintas posibilidades que tiene para regresar a la política electoral, tomando en cuenta las limitaciones de edad que existen para determinados puestos de elección popular.

”Yo voy a buscar una candidatura en el 2029. Tengo que definir a qué. Como ustedes saben, tengo algunas limitaciones por la edad. Entonces, tendría que analizar si volver a la Asamblea Nacional, si irme a pensar en alguna alcaldía en la República de Panamá. Esas son todas opciones”, manifestó.

El dirigente político añadió que su principal objetivo es volver a servir al país desde un cargo público si cuenta con el respaldo ciudadano.

”Sin duda aspiro a que Dios me dé la salud y el pueblo la oportunidad de volver a servirles desde un cargo de elección popular”, expresó.

Vásquez presidió la coalición independiente Vamos y fue diputado durante el periodo 2019-2024, etapa en la que impulsó iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y reformas institucionales.

Durante la entrevista también sostuvo que su paso por la Asamblea Nacional le permitió demostrar que es posible ejercer la política desde una perspectiva distinta, basada en la independencia y la fiscalización del poder público.