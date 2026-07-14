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Cuba sufre tercer apagón general en menos de diez días

Personas caminan cerca de un incendio en un vertedero de basura ubicado en una calle de La Habana, el 14 de julio de 2026.
Personas caminan cerca de un incendio en un vertedero de basura ubicado en una calle de La Habana, el 14 de julio de 2026. YAMIL LAGE | AFP
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  • 14/07/2026 10:51
La ‘desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional afecta a los 9.6 millones de habitantes del país.

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Cuba sufrió este martes un nuevo apagón total de su red eléctrica, el tercero en menos de diez días en la isla sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, anunció la compañía eléctrica nacional.

La “desconexión total del SEN” (Sistema Eléctrico Nacional) que afecta a los 9,6 millones de habitantes del país se produjo a las 11:05 a.m. hora local (15:05 GMT), según la empresa eléctrica UNE.

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