Cuba sufre tercer apagón general en menos de diez días

Cuba sufrió este martes un nuevo apagón total de su red eléctrica, el tercero en menos de diez días en la isla sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, anunció la compañía eléctrica nacional.

La “desconexión total del SEN” (Sistema Eléctrico Nacional) que afecta a los 9,6 millones de habitantes del país se produjo a las 11:05 a.m. hora local (15:05 GMT), según la empresa eléctrica UNE.