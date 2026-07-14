Una sola empresa compite por contrato de $3.3 millones para el alumbrado navideño

La licitación para el alumbrado navideño de 2026 en el distrito de Panamá cerró con un solo proponente. Aunque durante la etapa de homologación participaron dos empresas interesadas en el proceso y plantearon observaciones al pliego de cargos, únicamente Disaroca Group, S.A. presentó una propuesta económica para ejecutar el proyecto valorado en $3.3 millones, según el acta de apertura publicada en el portal Panamá Compra. La empresa, que también iluminó los parque en la Navidad pasada, presentó una oferta por $3,299,893, apenas $107 menos que el precio de referencia establecido por la Alcaldía de Panamá, fijado en $3,300,000. El proceso corresponde a la Licitación por Mejor Valor, mediante la cual la Alcaldía busca contratar el servicio de alumbrado navideño para las festividades de este año.

Un contrato que va más allá de la Navidad

Sin embargo, el contrato va mucho más allá de instalar árboles y figuras luminosas durante diciembre. El pliego de cargos establece una ejecución de 15 meses, dividida en dos fases. La primera comprende cuatro meses dedicados al alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de toda la decoración navideña entre octubre de 2026 y enero de 2027. La segunda se extenderá durante once meses adicionales e incluye el mantenimiento de la iluminación LED instalada en las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña. El cronograma también fija fechas específicas para el contratista. Toda la infraestructura deberá estar lista para una prueba general el 25 de noviembre, con el ciento por ciento de las estructuras iluminadas. El encendido oficial de la Navidad quedó programado para el 29 de noviembre, mientras que el desmontaje deberá concluir después del 31 de enero de 2027.

Treinta y cinco espacios públicos serán intervenidos

La inversión llegará a 35 espacios públicos distribuidos en prácticamente todo el distrito de Panamá. El recorrido comenzará en el Casco Antiguo con la iluminación de la Plaza Catedral, en San Felipe, y continuará por el Parque Santa Ana, el Parque Porras, el Parque Amelia Denis de Icaza, el puente de la Avenida de los Mártires y el parque ubicado junto a la Junta Comunal de Kuna Nega, en Ancón. El proyecto también incluye la Rotonda de Curundú, el Parque Urracá y cinco sectores distintos de la Cinta Costera, donde además se iluminarán las palmeras y los puentes que conectan este corredor costero. En San Francisco se decorarán las isletas principales de Vía Israel; en Betania, el Parque Eduardo Vallarino; en Pueblo Nuevo, la avenida 12 de Octubre; y en Parque Lefevre, la rotonda de Chanis. La cobertura se extenderá hacia el norte de la ciudad con intervenciones en la Cinta Norteña, Ernesto Córdoba Campos, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Caimitillo y Chilibre, mientras que en el sector este se iluminarán espacios en Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Tocumen, Las Garzas, Pacora y San Martín. El contrato también incluye la iluminación del árbol principal del edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá. Las especificaciones técnicas revelan que el proyecto busca ofrecer una experiencia más amplia que la iluminación tradicional. Cada parque deberá contar con sistemas de sonido para ambientar los espacios con música navideña, estructuras destinadas a que los visitantes puedan tomarse fotografías y diseños exclusivos elaborados mediante renders para cada sitio. En algunos sectores de la Cinta Costera también se contempla la ambientación con aroma a pino, mientras que el cableado de la iluminación permanente deberá instalarse de forma soterrada para reducir riesgos y preservar la estética del área. El contratista también estará obligado a mantener en funcionamiento todas las estructuras durante la temporada navideña, reemplazando de inmediato cualquier luminaria, figura o componente eléctrico que presente daños o desperfectos. El pliego exige, además, que todas las estructuras resistan las condiciones climáticas y cuenten con sistemas de anclaje y protección para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las exigencias que limitaron la competencia