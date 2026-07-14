Una sola empresa compite por contrato de $3.3 millones para el alumbrado navideño

(De izquierda a derecha, atrás) la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; (de izquierda a derecha, adelante) el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, saludan mientras posan para la fotografía oficial durante la 66.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, el 3 de julio de 2025.(
LUIS ROBAYO | AFP )