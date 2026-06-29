Ola de críticas a influencers por ‘usar’ la tragedia de Venezuela para ganar likes

Ante la magnitud del desastre, ciudadanos, organizaciones y voluntarios de distintos países han impulsado campañas de recolección de alimentos, medicinas, agua, ropa e insumos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas. Asimismo, equipos de rescate nacionales e internacionales continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas más golpeadas.Sin embargo, en medio de la emergencia humanitaria, varios influencers y creadores de contenido han quedado en el centro de la polémica. En redes sociales, numerosos usuarios los acusan de utilizar la tragedia para obtener mayor visibilidad, incrementar sus interacciones o generar contenido con fines de promoción personal.