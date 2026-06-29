Ola de críticas a influencers por ‘usar’ la tragedia de Venezuela para ganar likes

La tragedia provocada por los recientes terremotos registrados en Venezuela continúa conmocionando al mundo. De acuerdo con el último balance oficial divulgado este lunes 29 de junio, la cifra de fallecidos asciende a 1.719, mientras que 5.034 personas resultaron heridas. Las autoridades también informaron que 15.866 personas quedaron damnificadas y que 22.619 han recibido atención médica en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje habilitados tras la emergencia.

Ante la magnitud del desastre, ciudadanos, organizaciones y voluntarios de distintos países han impulsado campañas de recolección de alimentos, medicinas, agua, ropa e insumos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas. Asimismo, equipos de rescate nacionales e internacionales continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas más golpeadas. Sin embargo, en medio de la emergencia humanitaria, varios influencers y creadores de contenido han quedado en el centro de la polémica. En redes sociales, numerosos usuarios los acusan de utilizar la tragedia para obtener mayor visibilidad, incrementar sus interacciones o generar contenido con fines de promoción personal.

Casos que han desatado la controversia

Uno de los casos más comentados es el de la influencer y comunicadora Paola Faria, quien quedó en el centro de la polémica tras viralizarse un video en el que aparece acostada sobre un lote de botellas de agua que, presuntamente, formaban parte de las donaciones para los afectados, mientras posaba para una fotografía. Las imágenes generaron una ola de críticas, con usuarios que calificaron la acción como una falta de respeto e insensible frente a la emergencia. Tras la controversia, su perfil de Instagram dejó de estar disponible para el público. Otro caso involucra al creador de contenido Gianpero, quien compartió en sus redes sociales videos de sus recorridos por las zonas afectadas para apoyar a las víctimas. Sin embargo, varios internautas cuestionaron que apareciera descalzo y sin suéter durante las grabaciones, señalando que esa imagen podría haber formado parte de una estrategia para generar mayor impacto y alcance en las plataformas digitales.