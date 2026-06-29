Así quedó el Casco Antiguo tras el devastador incendio en San Felipe

El panorama en el Casco Antiguo tras el severo incendio reportado en la Barraca 346, en la Bajada del Ñopo es de devastación estructural, pero también de actividad operativa. Cuadrillas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), en conjunto con personal de diversas instituciones gubernamentales, ejecutan trabajos con maquinaria pesada para despejar la Avenida B, en San Felipe.

Las postales después del fuego:

Las vías del corregimiento quedaron sepultadas bajo toneladas de mampostería, vigas de madera carbonizada y ladrillos desprendidos de las fachadas históricas.

A su vez, imágenes captadas por La Estrella de Panamá dan vista desde el nivel de la calle donde un enorme montículo de ladrillos, concreto y restos de madera bloquea por completo el paso peatonal y vehicular. Varios residentes y transeúntes observan con preocupación los trabajos de una retroexcavadora posicionada justo detrás de las ruinas.

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