Así quedó el Casco Antiguo tras el devastador incendio en San Felipe

De acuerdo con los reportes de cobertura de <b>La Estrella de Panamá</b>, este tipo de siniestros en zonas de alto valor patrimonial activa de inmediato un protocolo interinstitucional.Mientras la <b>Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) </b>lidera las pesquisas periciales en la zona cero para determinar con rigor científico qué originó el fuego, ingenieros del <b>Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural evalúan el riesgo de colapso de los muros colindantes.</b>Paralelamente, las autoridades mantienen un censo estricto para canalizar los subsidios y la asistencia habitacional temporal a las 26 familias damnificadas que lo perdieron todo.