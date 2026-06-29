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Así quedó el Casco Antiguo tras el devastador incendio en San Felipe

Después del siniestro las autoridades iniciaron la remoción de los escombros.
Después del siniestro las autoridades iniciaron la remoción de los escombros. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 29/06/2026 17:21
Las autoridades mantienen un censo estricto para canalizar los subsidios y la asistencia habitacional temporal a las 26 familias damnificadas

El panorama en el Casco Antiguo tras el severo incendio reportado en la Barraca 346, en la Bajada del Ñopo es de devastación estructural, pero también de actividad operativa.

Cuadrillas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), en conjunto con personal de diversas instituciones gubernamentales, ejecutan trabajos con maquinaria pesada para despejar la Avenida B, en San Felipe.

Las postales después del fuego:

Las vías del corregimiento quedaron sepultadas bajo toneladas de mampostería, vigas de madera carbonizada y ladrillos desprendidos de las fachadas históricas.

Una toma abierta que muestra la fachada gravemente afectada de un caserón histórico. Se aprecian paredes calcinadas con la pintura descascarada, vigas expuestas, un balcón de madera parcialmente destruido y una gran cantidad de escombros acumulados en la calle junto a un carrito de venta ambulante abandonado. Al fondo a la izquierda, se observa parte de la maquinaria pesada de remoción.
Una toma abierta que muestra la fachada gravemente afectada de un caserón histórico. Se aprecian paredes calcinadas con la pintura descascarada, vigas expuestas, un balcón de madera parcialmente destruido y una gran cantidad de escombros acumulados en la calle junto a un carrito de venta ambulante abandonado. Al fondo a la izquierda, se observa parte de la maquinaria pesada de remoción. Luis García | La Estrella de Panamá

A su vez, imágenes captadas por La Estrella de Panamá dan vista desde el nivel de la calle donde un enorme montículo de ladrillos, concreto y restos de madera bloquea por completo el paso peatonal y vehicular.

Varios residentes y transeúntes observan con preocupación los trabajos de una retroexcavadora posicionada justo detrás de las ruinas.

Materiales como ladrillos, concreto y restos de madera bloquea por completo el paso.
Materiales como ladrillos, concreto y restos de madera bloquea por completo el paso. Luis García | La Estrella de Panamá
Una retroexcavadora en plena acción utiliza su pala mecánica para levantar y retirar los pesados escombros del suelo calcinado.
Una retroexcavadora en plena acción utiliza su pala mecánica para levantar y retirar los pesados escombros del suelo calcinado. Luis García | La Estrella de Panamá
Vista longitudinal del callejón posterior al siniestro, bloqueado en primer plano por vallas metálicas de seguridad que impiden el acceso al público. El asfalto se encuentra notablemente húmedo debido a las labores de los bomberos y de limpieza. A los costados permanecen carritos de comida rápida inmóviles, mientras a lo lejos continúa el operativo de remoción
Vista longitudinal del callejón posterior al siniestro, bloqueado en primer plano por vallas metálicas de seguridad que impiden el acceso al público. El asfalto se encuentra notablemente húmedo debido a las labores de los bomberos y de limpieza. A los costados permanecen carritos de comida rápida inmóviles, mientras a lo lejos continúa el operativo de remoción Luis García | La Estrella de Panamá
Lo que sigue

De acuerdo con los reportes de cobertura de La Estrella de Panamá, este tipo de siniestros en zonas de alto valor patrimonial activa de inmediato un protocolo interinstitucional.

Mientras la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) lidera las pesquisas periciales en la zona cero para determinar con rigor científico qué originó el fuego, ingenieros del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural evalúan el riesgo de colapso de los muros colindantes.

Paralelamente, las autoridades mantienen un censo estricto para canalizar los subsidios y la asistencia habitacional temporal a las 26 familias damnificadas que lo perdieron todo.

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