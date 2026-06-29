Artesanos esperan superar los $1.3 millones en ventas durante la Feria Nacional de Artesanías 2026

La artesanía panameña no solo preserva tradiciones centenarias. También representa el sustento de cientos de familias que encuentran en este oficio una fuente permanente de ingresos y una oportunidad para fortalecer la economía nacional.

Con esa visión, el Ministerio de Cultura inauguró la 46.ª Feria Nacional de Artesanías, con la expectativa de superar la derrama económica de $1.3 millones registrada durante la edición anterior.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, señaló que el objetivo es rebasar esa cifra gracias a la ampliación de la feria y al incremento de la participación de artesanos.

“El año pasado se logró una derrama económica de $1.3 millones, lo cual es bastante. Este año esperamos superar las expectativas con dos días más de intenso trabajo. Además, desde el Ministerio de Cultura transportamos a la capital a 700 artesanos”, afirmó.

La titular de Cultura sostuvo que el crecimiento del sector también requiere fortalecer su dimensión comercial. “Queremos incorporar herramientas de inteligencia artificial que sirvan de apoyo para las ventas. Además, necesitamos que la Dirección Nacional de Industrias Creativas fortalezca la parte comercial para que las ventas aumenten, se reduzca el regateo y podamos llevar la mejor artesanía de Panamá al mundo”, expresó.

Herrera indicó que el Gobierno también busca generar estadísticas que permitan medir con mayor precisión el aporte económico de la actividad artesanal.

“El presidente José Raúl Mulino desea que contemos con mejores estadísticas para conocer cómo emprende la artesanía y cuál es el aporte real del artesano al producto interno del país. Lo que no se mide, no se conoce, y esta feria nos permitirá obtener información valiosa para fortalecer las políticas públicas”, sostuvo.

Un modo de vida

Detrás de cada pieza artesanal existe una historia familiar que, en muchos casos, se transmite de generación en generación.

Ese es el caso de Elvia Madrid, artesana dedicada a la elaboración de empanadas, jaleas, queso de leche, bolitas de tamarindo y otros productos tradicionales, quien explicó que su oficio ha sido el sostén de su familia desde la infancia.

“La artesanía es de lo que hemos vivido desde que nací. Nací con un padre artesano y fui educada por él en este oficio. Es algo generacional, una tradición familiar. Para nosotros es mucho más que venir a una feria; es un modo de vida que hemos cultivado y que esperamos seguir transmitiendo a las próximas generaciones”, afirmó.

Madrid considera que la Feria Nacional de Artesanías constituye la principal vitrina para los productores del país.

“Es uno de los eventos más importantes y la mejor vitrina para ofrecer lo mejor que produce cada artesano de Panamá”, señaló.

La actividad también representa una oportunidad para pequeños emprendimientos que han encontrado un nicho en productos con valor agregado.

Es el caso de Elvia Meneses, quien elabora jugos naturales sin azúcar, químicos ni preservantes, bajo la marca Fusion Fruits,. “Aparte de vender un producto, ofrecemos salud con productos cien por ciento naturales”, destacó.

Meneses confía en que la feria impulse las ventas de este año. “Esperamos vivir un fin de semana espectacular, con mucho movimiento comercial durante la feria. Damos la bienvenida a este lanzamiento e invitamos a todos a celebrar y disfrutar juntos esta gran feria”, expresó.

Abrir mercados

Para los artesanos de los pueblos originarios, la feria representa además una oportunidad para ampliar el alcance de sus creaciones.

La artesana emberá Leidis Dogirama destacó el respaldo brindado por el Ministerio de Cultura para visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas.

“Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos está dando el Ministerio de Cultura de poder visibilizar nuestras artesanías”, manifestó.

Sus expectativas están puestas en incrementar las ventas y abrir nuevos mercados. “Esperamos, obviamente, vender más y lograr que nuestras artesanías y nuestra cultura puedan llegar a más mercados internacionales”, afirmó.

Récord de participación

La edición 2026 marca un hito para la feria. Según la ministra Herrera, por primera vez en los 46 años del evento participan 700 artesanos, ocupando la totalidad de los espacios del Centro de Convenciones Atlapa.

“Es un espacio de encuentro, orgullo y dignidad, pero también un impulso real para la economía de cientos de familias que durante todo el año trabajan para ofrecer lo mejor de su talento. Cada creación sostiene sus hogares y mantiene viva la esencia de nuestros ancestros”, afirmó.

Para el Ministerio de Cultura, el crecimiento de la feria también busca consolidar a la artesanía como una actividad económica capaz de generar empleo, fortalecer el emprendimiento y preservar el patrimonio cultural del país, demostrando que detrás de cada pieza hecha a mano también existe una cadena productiva que aporta al desarrollo nacional.