Cine Cultura reúne a 40 jóvenes en Santiago de Veraguas para impulsar el cine comunitario

Un total de <b>40 jóvenes de la provincia de Veraguas</b> participan desde hoy en una nueva edición del taller de celumetraje <b>Microhistorias Móviles</b>, una iniciativa que busca impulsar la <b>creación audiovisual comunitaria</b> y ofrecer herramientas de formación a nuevas generaciones interesadas en el <b>cine</b>.La capacitación se desarrolla hasta el 3 de julio en el <b>Museo Regional de Veraguas</b> como parte del Programa Itinerante de Formación, Creación Audiovisual y Exhibición de Cine Comunitario, <b>Cine Cultura</b>, el cual es organizado por la <b>Dirección Nacional de Cine (DiCine)</b> del <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b>.Los participantes —cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años— provienen de distintos ámbitos académicos y comunitarios. El grupo está conformado por estudiantes de la carrera de Audiovisuales de la <b>Universidad Tecnológica OTEIMA</b>, estudiantes de Periodismo de la <b>Universidad de Panamá</b> y jóvenes que colaboran con juntas comunales y la Alcaldía de Santiago en la producción de contenidos y el manejo de redes sociales.El taller es impartido por un docente especialista del <b><a href="/tag/-/meta/gecu-grupo-experimental-de-cine-universitario">Grupo Experimental de Cine Universitario</a> </b>de la Universidad de Panamá, quien guía a los participantes mediante una metodología intensiva que combina clases teóricas con ejercicios prácticos para introducirlos en el <b>lenguaje cinematográfico</b>.Durante la jornada, los asistentes reciben formación en las diferentes áreas que intervienen en una <b>producción audiovisual</b>, entre ellas dirección, producción, fotografía, sonido y dirección de arte. Además, aprenden a elaborar <i><b>storyboards</b></i>, realizan rodajes en locaciones y adquieren conocimientos de montaje y edición en plataformas digitales.Más allá de las competencias técnicas, el programa busca que los participantes desarrollen historias inspiradas en la vida cotidiana, la cultura y la identidad de sus comunidades, con el propósito de fortalecer la <b>memoria audiovisual</b> de la provincia y promover nuevas formas de narrar las realidades locales.Como cierre del taller, se realizará una exhibición abierta al público en la que se presentarán los <b>cortometrajes</b> producidos durante la semana de formación. La jornada iniciará con la proyección del documental <b>’El Brujo: Julio Zachrisson’</b> (2025), dirigido por el cineasta y músico panameño <b>Félix ‘Trillo’ Guardia</b>, una producción que recorre la vida y el legado del reconocido artista plástico panameño <b>Julio Zachrisson</b>, considerado una de las figuras más importantes del arte nacional.De acuerdo con una nota de prensa de MiCultura, el programa <b>Microhistorias Móviles</b> forma parte de la estrategia de la <b>Dirección Nacional de Cine</b> para fortalecer el <b>sector audiovisual panameño</b> mediante la formación de nuevos realizadores, la preservación del patrimonio audiovisual, el respaldo a la <b>industria cinematográfica</b> y la promoción del <b>cine panameño</b> dentro y fuera del país. Asimismo, la iniciativa busca acercar el cine a las comunidades y fomentar la participación de los jóvenes en la construcción de relatos que reflejen su identidad y entorno.