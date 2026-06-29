Cine Cultura reúne a 40 jóvenes en Santiago de Veraguas para impulsar el cine comunitario

Un total de 40 jóvenes de la provincia de Veraguas participan desde hoy en una nueva edición del taller de celumetraje Microhistorias Móviles, una iniciativa que busca impulsar la creación audiovisual comunitaria y ofrecer herramientas de formación a nuevas generaciones interesadas en el cine.

La capacitación se desarrolla hasta el 3 de julio en el Museo Regional de Veraguas como parte del Programa Itinerante de Formación, Creación Audiovisual y Exhibición de Cine Comunitario, Cine Cultura, el cual es organizado por la Dirección Nacional de Cine (DiCine) del Ministerio de Cultura (MiCultura).

Los participantes —cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años— provienen de distintos ámbitos académicos y comunitarios. El grupo está conformado por estudiantes de la carrera de Audiovisuales de la Universidad Tecnológica OTEIMA, estudiantes de Periodismo de la Universidad de Panamá y jóvenes que colaboran con juntas comunales y la Alcaldía de Santiago en la producción de contenidos y el manejo de redes sociales.

El taller es impartido por un docente especialista del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá, quien guía a los participantes mediante una metodología intensiva que combina clases teóricas con ejercicios prácticos para introducirlos en el lenguaje cinematográfico.

Durante la jornada, los asistentes reciben formación en las diferentes áreas que intervienen en una producción audiovisual, entre ellas dirección, producción, fotografía, sonido y dirección de arte. Además, aprenden a elaborar storyboards, realizan rodajes en locaciones y adquieren conocimientos de montaje y edición en plataformas digitales.

Más allá de las competencias técnicas, el programa busca que los participantes desarrollen historias inspiradas en la vida cotidiana, la cultura y la identidad de sus comunidades, con el propósito de fortalecer la memoria audiovisual de la provincia y promover nuevas formas de narrar las realidades locales.

Como cierre del taller, se realizará una exhibición abierta al público en la que se presentarán los cortometrajes producidos durante la semana de formación. La jornada iniciará con la proyección del documental ’El Brujo: Julio Zachrisson’ (2025), dirigido por el cineasta y músico panameño Félix ‘Trillo’ Guardia, una producción que recorre la vida y el legado del reconocido artista plástico panameño Julio Zachrisson, considerado una de las figuras más importantes del arte nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de MiCultura, el programa Microhistorias Móviles forma parte de la estrategia de la Dirección Nacional de Cine para fortalecer el sector audiovisual panameño mediante la formación de nuevos realizadores, la preservación del patrimonio audiovisual, el respaldo a la industria cinematográfica y la promoción del cine panameño dentro y fuera del país. Asimismo, la iniciativa busca acercar el cine a las comunidades y fomentar la participación de los jóvenes en la construcción de relatos que reflejen su identidad y entorno.