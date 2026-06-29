Venezuela niega ingreso a 41 rescatistas de Alemania y Austria

Un equipo de 41 rescatistas voluntarios de Alemania y Austria denunció que las autoridades venezolanas les negaron el ingreso al país para participar en las operaciones de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Las organizaciones humanitarias Isar Germany y Samariterbund informaron que la decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud de Venezuela cuando el contingente ya se encontraba preparado para viajar en un avión militar Airbus A400M.

El grupo estaba conformado por especialistas en rescate urbano, personal médico y expertos en respuesta a desastres.