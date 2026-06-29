Empresarios reactivan planes para atraer inversión inmobiliaria y turística a Colón

Los gremios inmobiliarios y comerciales del país presentaron: “¡COLÓN! Oportunidades de Desarrollo, Turismo e Inversión”, donde plantearon, iniciativas como el Corredor del Caribe, la expansión de la terminal de cruceros Colón 2000 y el régimen fiscal de Colón Puerto Libre centraron el debate como los principales ejes para dinamizar el mercado de bienes raíces y el turismo logístico en la región. Por su parte, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) y la Cámara de Comercio de Colón presentaron ante un bloque de inversionistas los avances de las principales obras estratégicas que buscan posicionar a la provincia atlántica como un polo de desarrollo inmobiliario y comercial.

El análisis sectorial se enfocó en el impacto económico de proyectos clave

Los sectores empresariales consideran como vitales estas iniciativas comerciales: - El Corredor del Caribe: Una obra vial diseñada para mejorar la logística interna y el acceso terrestre a la provincia. -Colón Puerto Libre: El sistema especial de beneficios fiscales que busca atraer el comercio al por menor en el casco de la ciudad. - Puerto Colón 2000: Infraestructura de recepción marítima cuyo impacto en el flujo de visitantes internacionales fue evaluado en el terreno por los empresarios mediante una inspección técnica.

Enfoque de reactivación