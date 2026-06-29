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Economía

Empresarios reactivan planes para atraer inversión inmobiliaria y turística a Colón

Directivos de ACOBIR y de la Cámara de Comercio de Colón, junto a inversionistas del sector, durante el foro empresarial enfocado en los proyectos de desarrollo para la provincia atlántica.
Directivos de ACOBIR y de la Cámara de Comercio de Colón, junto a inversionistas del sector, durante el foro empresarial enfocado en los proyectos de desarrollo para la provincia atlántica. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 29/06/2026 18:12
Se presentaron un bloque de obras estratégicas que buscan posicionar a la provincia atlántica como un polo de desarrollo inmobiliario y comercial

Los gremios inmobiliarios y comerciales del país presentaron: “¡COLÓN! Oportunidades de Desarrollo, Turismo e Inversión”, donde plantearon, iniciativas como el Corredor del Caribe, la expansión de la terminal de cruceros Colón 2000 y el régimen fiscal de Colón Puerto Libre centraron el debate como los principales ejes para dinamizar el mercado de bienes raíces y el turismo logístico en la región.

Por su parte, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) y la Cámara de Comercio de Colón presentaron ante un bloque de inversionistas los avances de las principales obras estratégicas que buscan posicionar a la provincia atlántica como un polo de desarrollo inmobiliario y comercial.

El análisis sectorial se enfocó en el impacto económico de proyectos clave

Los sectores empresariales consideran como vitales estas iniciativas comerciales:

- El Corredor del Caribe: Una obra vial diseñada para mejorar la logística interna y el acceso terrestre a la provincia.

-Colón Puerto Libre: El sistema especial de beneficios fiscales que busca atraer el comercio al por menor en el casco de la ciudad.

- Puerto Colón 2000: Infraestructura de recepción marítima cuyo impacto en el flujo de visitantes internacionales fue evaluado en el terreno por los empresarios mediante una inspección técnica.

Enfoque de reactivación

La presidenta de ACOBIR, Katherine Reyes Espino, y su homóloga de la Cámara de Comercio de Colón, Lissy Jované, señalaron que la atracción de capitales hacia la provincia depende de la consolidación de estas ventajas competitivas y de las facilidades de infraestructura que el Estado y el sector privado logren estructurar en conjunto.

Durante las ponencias técnicas se destacó además el potencial de desarrollo verde en la periferia del Parque Nacional Sierra Llorona, planteado como una alternativa de inversión en el segmento de ecoturismo y proyectos sostenibles de baja huella ambiental.

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