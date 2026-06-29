Empresarios reactivan planes para atraer inversión inmobiliaria y turística a Colón

<b>La presidenta de ACOBIR, Katherine Reyes Espino, y su homóloga de la Cámara de Comercio de Colón, Lissy Jované, señalaron que la atracción de capitales hacia la provincia depende de la consolidación </b>de estas ventajas competitivas y de las facilidades de infraestructura que el Estado y el sector privado logren estructurar en conjunto.Durante las ponencias técnicas se destacó además el potencial de desarrollo verde en la periferia del<b> Parque Nacional Sierra Llorona</b>, planteado como una alternativa de inversión en el segmento de ecoturismo y proyectos sostenibles de baja huella ambiental.