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México cambia su rutina por el Mundial 2026: habrá teletrabajo y suspende clases

México decreta teletrabajo y suspensión de clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026
México decreta teletrabajo y suspensión de clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026 EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 17:54
El Gobierno explicó que la decisión busca reducir la congestión vehicular y garantizar la movilidad urbana

El Gobierno de México ordenó la implementación de esquemas de teletrabajo y la suspensión de clases en la Ciudad de México para este martes 30 de junio de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el teletrabajo, el trabajo a distancia o modalidades laborales flexibles para los servidores públicos que laboran en centros de trabajo ubicados en la capital mexicana.

El Gobierno explicó que la decisión busca reducir la congestión vehicular, garantizar la movilidad urbana y mantener la continuidad de los servicios públicos ante la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que genera el torneo mundialista.

No obstante, la medida no aplicará para las áreas consideradas esenciales, entre ellas los servicios de salud, atención médica, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio, aduanas, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua potable, así como el personal directamente involucrado en la organización, seguridad y operación de la Copa Mundial.

Asimismo, el Ejecutivo federal exhortó al sector privado y social con centros de trabajo en la Ciudad de México a implementar, de manera voluntaria, esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles en aquellas actividades administrativas que no sean esenciales.

México suspende las clases en Ciudad de México por la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como parte de las acciones para reducir la movilidad en la capital, el decreto establece la suspensión de actividades escolares el 30 de junio en escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, así como en instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan minimizar el tránsito de personas, facilitar los desplazamientos y contribuir al desarrollo seguro de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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