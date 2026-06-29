México cambia su rutina por el Mundial 2026: habrá teletrabajo y suspende clases

El Gobierno de México ordenó la implementación de esquemas de teletrabajo y la suspensión de clases en la Ciudad de México para este martes 30 de junio de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el teletrabajo, el trabajo a distancia o modalidades laborales flexibles para los servidores públicos que laboran en centros de trabajo ubicados en la capital mexicana.

El Gobierno explicó que la decisión busca reducir la congestión vehicular, garantizar la movilidad urbana y mantener la continuidad de los servicios públicos ante la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que genera el torneo mundialista.

No obstante, la medida no aplicará para las áreas consideradas esenciales, entre ellas los servicios de salud, atención médica, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio, aduanas, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua potable, así como el personal directamente involucrado en la organización, seguridad y operación de la Copa Mundial.

Asimismo, el Ejecutivo federal exhortó al sector privado y social con centros de trabajo en la Ciudad de México a implementar, de manera voluntaria, esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles en aquellas actividades administrativas que no sean esenciales.