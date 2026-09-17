Delcy Rodríguez ordena el levantamiento de bloqueos a medios digitales en Venezuela

La medida ordenada por Delcy Rodríguez fue comunicada este jueves por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que notificó a los proveedores de Internet para habilitar nuevamente varios dominios.

Entre los portales que comenzaron a recuperar el acceso se encuentran El Pitazo, Efecto Cocuyo, Runrun.es, Crónica Uno, El Estímulo, Monitoreamos, EFE, Alberto News, Caraota Digital y la revista Semana. Sin embargo, el restablecimiento no se ha producido de manera uniforme en todas las operadoras, por lo que algunos usuarios todavía pueden encontrar restricciones.

CONATEL señaló que las empresas proveedoras de servicios de Internet recibieron una “notificación técnica” para habilitar los dominios de distintos medios.

El organismo aseguró que la medida busca garantizar nuevamente la disponibilidad directa de estos espacios informativos dentro de las redes de telecomunicaciones venezolanas.

El anuncio se produjo después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, promovido por el Gobierno, recomendara a Rodríguez eliminar las restricciones contra los dominios de medios de comunicación para favorecer la libertad de expresión y un mayor acceso a la información.

Según EFE, el levantamiento de los bloqueos comenzó de manera aparentemente simultánea a esa solicitud.

La organización VE Sin Filtro confirmó el desbloqueo de al menos una decena de portales, aunque advirtió que la medida es todavía parcial.

La organización también pidió que el levantamiento alcance a otros sitios, incluidas organizaciones no gubernamentales, iniciativas políticas y servicios de VPN.

El levantamiento de las restricciones ocurre además mientras el Gobierno venezolano y sectores de la oposición retoman un nuevo ciclo de conversaciones, en el que se incluyen asuntos relacionados con las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Aunque CONATEL anunció el restablecimiento de varios portales, no publicó inicialmente una lista oficial completa de los dominios beneficiados. Por ello, el acceso continúa verificándose de manera progresiva entre las distintas operadoras de Internet del país.