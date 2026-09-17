Martinelli acusa una “jugarreta política” en las reformas electorales

“Ellos creen que así me descabezan a mí y descabezan el partido”, sostuvo.

Según el expresidente, los cambios buscarían impedir que ejerza nuevamente la presidencia de Realizando Metas. A su juicio, el objetivo sería debilitar tanto su liderazgo como la estructura del colectivo político que fundó.

“Me acabo de enterar de una sucia jugarreta política que me quieren hacer en la Asamblea en las reformas electorales cuando llegue al segundo debate”, afirmó Martinelli en una declaración difundida públicamente.

Desde Colombia, donde permanece asilado, el expresidente Ricardo Martinelli volvió a colocar su futuro político y el de Realizando Metas (RM) en el centro del debate electoral. El exmandatario cuestionó las reformas al Código Electoral que discute la Asamblea Nacional y aseguró que existen sectores que buscan modificar las reglas para impedir que vuelva a ocupar la presidencia del partido.

Martinelli cuestiona el proceso

Las declaraciones de Martinelli ocurren mientras la Asamblea Nacional inicia la discusión de las reformas electorales propuestas para el próximo proceso electoral. La presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, y los jefes de bancada se reunieron el 16 de septiembre con representantes del Tribunal Electoral para conocer los cambios planteados al Código Electoral y la nueva configuración de los circuitos electorales. La discusión en la Comisión de Gobierno comenzó esta semana.

El expresidente no identificó en su declaración cuál artículo o propuesta específica de las reformas impediría que ocupe la presidencia de RM. Tampoco detalló qué diputado o bancada impulsa, según su versión, esa modificación.

Martinelli sostuvo que los cambios forman parte de una serie de acciones que, según su interpretación, buscan apartarlo de la actividad política.

“Primero, me sacaron de la contienda política, me desacreditaron, me exiliaron, me hicieron pelearme con mi familia, con socios en negocios, en fin, han tratado de todo”, afirmó.

El exgobernante agregó que espera regresar a Panamá y que continuará defendiendo tanto sus intereses como los del partido.

“Yo voy a pelear y a defender mi partido, voy a defenderme y espero verlos pronto en Panamá”, manifestó.

El escenario político de Martinelli cambió de forma decisiva tras la sentencia del caso New Business. El exmandatario recibió una condena de 128 meses, equivalente a 10 años y 8 meses de prisión, por el delito de blanqueo de capitales. La sentencia también estableció una multa y otras sanciones patrimoniales.

En abril de 2026, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la sentencia del caso New Business, al resolver demandas de inconstitucionalidad relacionadas con el proceso.