Contrataciones Públicas suspende licitación de $114.5 millones para la basura en La Chorrera

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de la licitación para la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos en el distrito de La Chorrera, cuyo precio de referencia asciende a $114,504,224.

La medida está contenida en la Resolución N.° DS-DF-1895-2026, fechada el 16 de septiembre de 2026, mediante la cual la DGCP ordenó al Municipio de La Chorrera aplicar medidas correctivas al pliego de cargos del acto público N.° 2026-5-75-01-13-LV-000001.

La contratación corresponde a una licitación por mejor valor y contempla la concesión del servicio de manejo de los residuos sólidos del distrito.

La DGCP identificó varias inconsistencias entre los requisitos establecidos en el pliego de cargos y la metodología utilizada para otorgar la puntuación a los participantes.

Uno de los aspectos señalados corresponde al requisito de capacidad financiera. El Municipio de La Chorrera utilizó como fundamento el artículo 123 del Decreto Ejecutivo N.° 439 de 2020, relacionado con procesos de precalificación.

Sin embargo, Contrataciones Públicas determinó que ese fundamento no resulta aplicable al procedimiento en cuestión, debido a que se trata de una licitación por mejor valor y no de una precalificación.

La entidad también detectó una duplicidad en los requisitos relacionados con la experiencia técnica de la empresa, específicamente en los puntos 5 y 10 del pliego de cargos, por lo que ordenó revisar si ambos tienen finalidades distintas o, de lo contrario, aplicar las correcciones correspondientes.

Otro de los puntos observados está relacionado con la experiencia exigida a los proponentes.

El pliego establecía, para algunos criterios de experiencia en plataformas de gestión operativa y gestión comercial, un período acumulado de cinco años hasta menos de ocho años.

No obstante, la metodología de ponderación contemplaba otorgar puntos a empresas que acreditaran ocho años o más de experiencia.

La DGCP consideró que esta situación generaba una contradicción, debido a que una experiencia superior a ocho años podría incumplir el requisito obligatorio, pero al mismo tiempo recibir puntuación en la evaluación.

Por esta razón, ordenó aplicar medidas correctivas al punto correspondiente a la experiencia técnica.

Contrataciones Públicas detectó otra inconsistencia en el requisito de capacidad operativa y equipamiento.

El pliego exigía equipos con modelos correspondientes a los años 2015 y 2016, mientras que la metodología de ponderación otorgaba puntos a equipos con modelos de 2017 en adelante.

La DGCP ordenó corregir esta contradicción.

También observó que el requisito para determinados cargos del personal técnico clave de dirección establecía un máximo de siete años de experiencia, mientras que la metodología de evaluación otorgaba puntos por experiencias superiores a ese período.

Uno de los aspectos que deberá corregir el Municipio de La Chorrera es la diferencia existente entre el pliego de cargos electrónico y el documento adjunto respecto al plazo de la contratación.

En el pliego electrónico se estableció un término de cinco años, mientras que el documento adjunto contempla un plazo de 240 meses, equivalentes a 20 años, contados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder.

La DGCP también ordenó corregir la discrepancia relacionada con una Carta de Compromiso Verde, debido a que este requisito aparece en el pliego adjunto, pero no figura de manera visible en el pliego de cargos electrónico.