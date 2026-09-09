Millones sin mantenimiento definido: el otro problema de la piscina de Albrook

Mientras el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se prepara para invertir unos $7,6 millones en recuperar la piscina de Albrook, todavía no tiene resuelto quién se encargará de mantenerla una vez terminada. El director de la entidad, Miguel Ordóñez, reconoció que la institución no cuenta con suficiente personal para efectuar el mantenimiento de todas sus instalaciones deportivas, según dijo en declaraciones recientes a TVN Noticias
El departamento de mantenimiento de Pandeportes cuenta con alrededor de 50 personas, explicó Ordóñez, lo que a su juicio es insuficiente, por ello la solución para el cuidado de la piscina de Albrook, una vez esté reparada todavía no está definida.
El asunto no es un detalle menor si se estima que hay diversas denuncias ciudadanas que señalan que esta piscina dejó de funcionar por falta de mantenimiento lo que dio pie a la contratación de casi $8 millones.
Entre las alternativas estimadas por Pandeportes está aprobar una adenda al contratista de la remodelación para su mantenimiento, o publicar una nueva licitación para contratar este servicio.
La Estrella de Panamá consultó a Pandeportes sobre el personal encargado de mantener las instalaciones deportivas construidas o administradas por la entidad.
La institución confirmó que cuenta con un departamento de mantenimiento, pero, al ser consultada sobre los cargos específicos de quienes lo integran respondió que se trata de “funcionarios de mantenimiento”.
Sin embargo, este cargo no existe en la revisión de la planilla que publica Pandeportes a julio, en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Ninguno de los 1,038 funcionarios aparece identificado expresamente con un cargo denominado “mantenimiento” o equivalente.
Lo que sí aparece en la nómina son múltiples posiciones vinculadas a labores que podrían formar parte de esa estructura: ayudantes generales, trabajadores manuales, electricistas, ebanistas, albañiles y jardineros, ayudante general de mantenimiento y limpieza de piscinas, cargos que en su conjunto representan 233 funcionarios, o el 22% de toda la planilla.
Además, de acuerdo a la información en la Antai, Pandeportes destina alrededor de $1 millón mensual al pago de su planilla. De ese monto, aproximadamente $168,210 —el 17% del gasto— corresponde a los trabajadores que ocupan las posiciones anteriormente descritas, cuyos salarios individuales oscilan entre $600 y $1,100 mensuales.
El nuevo pliego para la piscina de Albrook mantiene un precio de referencia de $7,6 millones para la adecuación, ampliación y equipamiento de la piscina.
A pesar de que el documento con las nuevas condiciones para la contratación de la remodelación de la piscina eliminó algunos componentes contemplados en la convocatoria anterior, como la infraestructura para clavados el precio de referencia se mantuvo.
La cifra ha sido objeto de cuestionamientos por atletas y en redes sociales por lo onerosa. Si se compara con otras obras como la Piscina Olímpica de David, provincia de Chiriquí, construida desde cero en 2018 tendría hoy un costo estimado de $8,7 millones, al actualizar su valor con la inflación.
De igual manera, la rehabilitación de la piscina de Ciudad del Saber costó $500 mil en 2023, lo que hoy costaría $550 mil y los trabajos de la piscina Adán Gordón, en 2026 equivaldrían actualmente a unos $4,1 millones, todas estas con medidas olímpicas.
La diferencia también aparece en el ámbito regional. Una piscina olímpica nueva construida en Pérez Zeledón, Costa Rica, representaría hoy unos $1,4 millones, mientras que la remodelación integral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, en México, tendría un valor actualizado cercano a $1 millón.
Para Ordónez el precio de referencia de una contratación pública no se determina considerando el costo de una obra similar en el periodo anterior sino que cada acto público debe sustentarse según su alcance, especificaciones técnicas y condiciones económicas.
Añadió que las obras que superan los $300 mil se someten al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Comparar la obra “con piscinas olímpicas anteriores, no constituye un parámetro técnico que permita concluir que el precio actual es mayor de lo que corresponde”, contestó el funcionario por correo.
Este medio consultó a Pandeportes cuántos funcionarios requiere la institución para atender el mantenimiento de la infraestructura deportiva y si la tercerización del mantenimiento se extendería a otras instalaciones, además de la piscina de Albrook, pero este detalle no fue respondido.
Antes de que Pandeportes cancelara el primer acto público para remodelar y ampliar la piscina de Albrook, el pliego de cargos ya había encendido las alertas entre las empresas interesadas. Uno de los principales cuestionamientos apuntaba a la forma en que la institución pretendía evaluar la experiencia de los posibles contratistas para presuntamente favorecer a uno de estos.
La controversia quedó plasmada tanto en el acta de la reunión de homologación como en una acción de reclamo presentada posteriormente por Geopools Panama, S.A., participante del proceso.
El punto cuestionado era el que otorgaba cinco puntos a las empresas que acreditaran experiencia, durante los últimos cinco años, en el diseño de una piscina semiolímpica u olímpica que cumpliera con los estándares y especificaciones oficiales de World Aquatics y cuya experiencia fuera certificada por una federación afiliada a ese organismo.
Para Geopools, la redacción era “muy marcada” y que podía generar “favoritismo y ventaja hacia un proponente específico”, porque el requisito reducía la competencia al someter la acreditación de la experiencia al criterio de una federación determinada y dejaba fuera a compañías con capacidad técnica demostrada.
Según la empresa, solo una piscina en Panamá contaba con una certificación de ese tipo, lo que, a su juicio, permitiría a un participante obtener una ventaja de cinco puntos sobre sus competidores.
Durante la reunión de homologación, otros potenciales proponentes formularon observaciones sobre el mismo criterio. Sin embargo, de acuerdo con la resolución posterior de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), las dudas planteadas durante la homologación no quedaron resueltas en ese momento.
Al resolver la acción de reclamo, la DGCP concluyó que Pandeportes debía publicar las aclaraciones correspondientes y aplicar las medidas correctivas necesarias al pliego de cargos.
Pandeportes, por su parte marcó distancia entre las acusaciones de la empresa y la decisión de la DGCP. La institución sostuvo que la DGCP nunca concluyó que hubiera favoritismo, direccionamiento del acto público o una ventaja para una empresa determinada.
Sin embargo, Pandeportes reconoció que la entidad ordenó aplicar medidas correctivas al pliego, para permitir que la experiencia se acreditara mediante otros organismos profesionales de igual o superior nivel y no exclusivamente mediante federaciones afiliadas a una organización deportiva determinada.
La institución deportiva agregó que el procedimiento anterior para remodelar la piscina de Albrook fue cancelado antes de la recepción de propuestas y que, por tanto, no hubo evaluación, adjudicación ni selección de un contratista que permita afirmar que una empresa obtuvo efectivamente una ventaja.
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