Millones sin mantenimiento definido: el otro problema de la piscina de Albrook

Mientras el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se prepara para invertir unos $7,6 millones en recuperar la piscina de Albrook, todavía no tiene resuelto quién se encargará de mantenerla una vez terminada. El director de la entidad, Miguel Ordóñez, reconoció que la institución no cuenta con suficiente personal para efectuar el mantenimiento de todas sus instalaciones deportivas, según dijo en declaraciones recientes a TVN Noticias

El departamento de mantenimiento de Pandeportes cuenta con alrededor de 50 personas, explicó Ordóñez, lo que a su juicio es insuficiente, por ello la solución para el cuidado de la piscina de Albrook, una vez esté reparada todavía no está definida.

El asunto no es un detalle menor si se estima que hay diversas denuncias ciudadanas que señalan que esta piscina dejó de funcionar por falta de mantenimiento lo que dio pie a la contratación de casi $8 millones.

Entre las alternativas estimadas por Pandeportes está aprobar una adenda al contratista de la remodelación para su mantenimiento, o publicar una nueva licitación para contratar este servicio.

La Estrella de Panamá consultó a Pandeportes sobre el personal encargado de mantener las instalaciones deportivas construidas o administradas por la entidad.

La institución confirmó que cuenta con un departamento de mantenimiento, pero, al ser consultada sobre los cargos específicos de quienes lo integran respondió que se trata de “funcionarios de mantenimiento”.

Sin embargo, este cargo no existe en la revisión de la planilla que publica Pandeportes a julio, en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Ninguno de los 1,038 funcionarios aparece identificado expresamente con un cargo denominado “mantenimiento” o equivalente.

Lo que sí aparece en la nómina son múltiples posiciones vinculadas a labores que podrían formar parte de esa estructura: ayudantes generales, trabajadores manuales, electricistas, ebanistas, albañiles y jardineros, ayudante general de mantenimiento y limpieza de piscinas, cargos que en su conjunto representan 233 funcionarios, o el 22% de toda la planilla.

Además, de acuerdo a la información en la Antai, Pandeportes destina alrededor de $1 millón mensual al pago de su planilla. De ese monto, aproximadamente $168,210 —el 17% del gasto— corresponde a los trabajadores que ocupan las posiciones anteriormente descritas, cuyos salarios individuales oscilan entre $600 y $1,100 mensuales.

El nuevo pliego para la piscina de Albrook mantiene un precio de referencia de $7,6 millones para la adecuación, ampliación y equipamiento de la piscina.

A pesar de que el documento con las nuevas condiciones para la contratación de la remodelación de la piscina eliminó algunos componentes contemplados en la convocatoria anterior, como la infraestructura para clavados el precio de referencia se mantuvo.

La cifra ha sido objeto de cuestionamientos por atletas y en redes sociales por lo onerosa. Si se compara con otras obras como la Piscina Olímpica de David, provincia de Chiriquí, construida desde cero en 2018 tendría hoy un costo estimado de $8,7 millones, al actualizar su valor con la inflación.

De igual manera, la rehabilitación de la piscina de Ciudad del Saber costó $500 mil en 2023, lo que hoy costaría $550 mil y los trabajos de la piscina Adán Gordón, en 2026 equivaldrían actualmente a unos $4,1 millones, todas estas con medidas olímpicas.

La diferencia también aparece en el ámbito regional. Una piscina olímpica nueva construida en Pérez Zeledón, Costa Rica, representaría hoy unos $1,4 millones, mientras que la remodelación integral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, en México, tendría un valor actualizado cercano a $1 millón.

Para Ordónez el precio de referencia de una contratación pública no se determina considerando el costo de una obra similar en el periodo anterior sino que cada acto público debe sustentarse según su alcance, especificaciones técnicas y condiciones económicas.

Añadió que las obras que superan los $300 mil se someten al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Comparar la obra “con piscinas olímpicas anteriores, no constituye un parámetro técnico que permita concluir que el precio actual es mayor de lo que corresponde”, contestó el funcionario por correo.

Este medio consultó a Pandeportes cuántos funcionarios requiere la institución para atender el mantenimiento de la infraestructura deportiva y si la tercerización del mantenimiento se extendería a otras instalaciones, además de la piscina de Albrook, pero este detalle no fue respondido.