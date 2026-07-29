Bomberos preparan renovación de vehículos y equipos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) avanza en un proceso de modernización que contempla la renovación de vehículos de extinción, equipos de protección, rescate y tecnología, mientras la Comisión de Presupuesto aprobó dos créditos adicionales por un monto total de $12,742,175.

Los recursos permitirán fortalecer el funcionamiento de la institución durante la vigencia fiscal 2026 y atender gastos relacionados con seguros, continuidad de las operaciones, transporte terrestre y acuático, adquisición de combustible, entre otras necesidades.

La sustentación de los créditos estuvo a cargo del director general del BCBRP, coronel Víctor Álvarez, quien presentó ante los diputados las necesidades de la institución para mantener y mejorar su capacidad de respuesta.

Uno de los principales componentes del proceso de modernización es la adquisición de nuevos vehículos especializados. Dos licitaciones contemplan la compra de 11 camiones de extinción de incendios, con precios de referencia que en conjunto superan los $13.8 millones.

El primer proceso contempla siete camiones Mini-Pumper 4x4 por $6.23 millones. Estas unidades están destinadas a atender emergencias en terrenos de difícil acceso y zonas rurales. El pliego establece que deben cumplir con la norma NFPA 1900 y contar con certificación de un organismo externo.

Los vehículos también incluyen garantías de cinco años para el chasis, motor, carrocería y bomba, además de 10 años para la tubería contra incendios. El proveedor debe garantizar mantenimiento preventivo y correctivo durante al menos cinco años.

El segundo proceso contempla cuatro camiones Pumper Cabina Custom, con un precio de referencia de $7.6 millones. Estas unidades están diseñadas para atender incendios estructurales y emergencias urbanas de mayor escala.

Esta licitación, sin embargo, quedó suspendida tras un reclamo presentado por RADITEK INC. La empresa cuestionó un requisito que exigía a los participantes demostrar la entrega satisfactoria de bienes similares en Panamá durante los cinco años anteriores a la convocatoria.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la Resolución N.° DS-DF-1323-2026, ordenó suspender el acto público y aplicar medidas correctivas al pliego. Entre ellas, eliminar la restricción geográfica y ajustar los requisitos para ampliar la participación de oferentes.

La renovación también incluye botas de extinción, kits de bombero, equipos de buceo de rescate, dispositivos de remolque y herramientas tecnológicas para fortalecer las comunicaciones.

El reto del BCBRP es doble: mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar que las contrataciones se desarrollen bajo condiciones de transparencia, competencia e igualdad entre los proveedores.