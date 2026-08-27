Embajada de Estados Unidos en Panamá aclara que citas para visas de no inmigrante continúan con normalidad

Las citas para visas de no inmigrante en Panamá continúan según lo programado, pese a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender temporalmente las citas para visas de inmigrante a nivel mundial, mientras el Departamento de Estado desarrolla una capacitación para funcionarios consulares.

Así lo confirmó a La Estrella de Panamá un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, quien señaló que las citas correspondientes a visas de no inmigrante, incluidas las de turismo, trabajo temporal y las visas de intercambio y estudiante, se mantienen conforme al calendario establecido.

“Las citas para visas de no inmigrante, incluidas las de turismo, trabajo temporal y visas de intercambio/estudiante, continúan según lo programado”, indicó el vocero de la Embajada de EE.UU. en Panamá.

La aclaración de la representación diplomática en Panamá se produce luego de que se conociera que el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió las citas para la tramitación de visas de inmigrante en todo el mundo.

La medida está vinculada con una capacitación intensiva dirigida a funcionarios consulares, cuyo propósito es reforzar la evaluación de los solicitantes y determinar si podrían convertirse eventualmente en una “carga pública” para Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The Hill, las nuevas directrices surgieron después de que un juez federal bloqueara una política de la administración Trump que había suspendido el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, cuyos nacionales eran considerados potencialmente dependientes de la asistencia pública estadounidense.

El Departamento de Estado confirmó a ese medio que desde comienzos de agosto desarrolla una iniciativa de formación global para funcionarios de embajadas y consulados.

En paralelo, el Departamento de Estado también trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar casos de personas que ingresaron a Estados Unidos con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

Fuentes del Departamento de Estado dijeron a EFE que se coordina con el DHS para identificar y eventualmente revocar visas de no inmigrante de extranjeros que ingresaron al país alegando ser visitantes temporales y después solicitaron asilo con el propósito de permanecer permanentemente.

La medida podría alcanzar a personas que obtuvieron visas B1 y B2, correspondientes a negocios y turismo, entre 2016 y 2026 y que posteriormente hayan presentado una solicitud de asilo o tengan un trámite pendiente.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó a EFE Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

A pesar de estos cambios en materia migratoria, la Embajada de Estados Unidos en Panamá precisó que las citas para visas de no inmigrante no han sido suspendidas.

Esto incluye las solicitudes de visas de turismo, trabajo temporal y intercambio o estudios, por lo que los solicitantes que tengan una cita programada deben mantenerla, salvo que reciban una comunicación oficial informando de algún cambio.

El Departamento de Estado ha señalado que, cuando se produzcan modificaciones en las citas u otros servicios consulares, las embajadas y consulados estadounidenses serán los encargados de comunicar directamente los cambios a los solicitantes.