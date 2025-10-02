Embajada de EE UU mantendrá servicios de visas, pese a cierre parcial del Gobierno

Los servicios consulares de Estados Unidos, entre ellos la emisión de pasaportes y visas, continuarán funcionando tanto en su territorio como en embajadas y consulados en el extranjero, en la medida en que lo permita la situación presupuestaria.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que, por ahora, no habrá suspensión de citas ni trámites, lo que da un respiro a cientos de solicitantes que mantienen procesos en curso.