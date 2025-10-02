  1. Inicio
PANAMÁ

Embajada de EE UU mantendrá servicios de visas, pese a cierre parcial del Gobierno

Los interesados pueden consultar la página web oficial de la misión diplomática
Los interesados pueden consultar la página web oficial de la misión diplomática Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 02/10/2025 15:00
La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que los trámites de pasaportes y visas seguirán activos, a pesar de la interrupción de asignaciones presupuestarias en ese país

Los servicios consulares de Estados Unidos, entre ellos la emisión de pasaportes y visas, continuarán funcionando tanto en su territorio como en embajadas y consulados en el extranjero, en la medida en que lo permita la situación presupuestaria.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que, por ahora, no habrá suspensión de citas ni trámites, lo que da un respiro a cientos de solicitantes que mantienen procesos en curso.

De acuerdo con la información oficial, el compromiso es mantener la atención al público sin alteraciones, aunque advierten que cualquier ajuste dependerá de la evolución del panorama presupuestario en Washington.

Los interesados en seguir de cerca la disponibilidad de los servicios pueden consultar la página web oficial de la misión diplomática: pa.usembassy.gov/es.

