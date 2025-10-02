Embajada de EE UU mantendrá servicios de visas, pese a cierre parcial del Gobierno

Los <b>servicios consulares de Estados Unidos</b>, entre ellos la emisión de <b>pasaportes y visas</b>, continuarán funcionando tanto en su territorio como en embajadas y consulados en el extranjero, en la medida en que lo permita la situación presupuestaria.La <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-estados-unidos-en-panama">Embajada de Estados Unidos en Panamá</a></b> confirmó que, por ahora, <b>no habrá suspensión de citas ni trámites</b>, lo que da un respiro a cientos de solicitantes que mantienen procesos en curso.